Kopenhagen ziet niets in verplaatsen datum Grand Départ Tour 2021 woensdag 1 juli 2020 om 16:43

Kopenhagen is niet van plan om de start van de Tour de France 2021 te verplaatsen. De Deense krant BT meldt dat burgemeester Frank Jensen in een brief het verzoek van Tourdirecteur Christian Prudhomme verworpen heeft.

De Tour de France 2021 staat gepland van vrijdag 2 tot en met zondag 25 juli. ASO wil het Grand Départ vervroegen om ervoor de zorgen dat de wedstrijd geen overlap heeft met de Olympische Spelen, die volgend jaar van start gaan op 23 juli.

Tour de France en EK Voetbal

Dat Kopenhagen volgend jaar juni ook gastheer is van het EK Voetbal, zorgt voor extra complicaties. Tussen 12 en 28 juni worden er vier wedstrijden in de Deense hoofdstad gespeeld. “Het gelijktijdig organiseren van het Grand Départ en Euro 2020 betekent grote veranderingen voor de route door Kopenhagen. Het is dan niet langer mogelijk om belangrijke delen van het stadscentrum te passeren”, klinkt het.

De route van de openingstijdrit zou de renners onder meer over het stadhuisplein, de iconische Dronning Louises-brug en langs het beeld van de zeemeermin sturen. Daarnaast verwacht de stad niet voldoende hotelcapaciteit te kunnen bieden.