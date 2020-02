Weer twee dopinggevallen in Costa Rica zondag 16 februari 2020 om 09:13

De Vuelta a Costa Rica 2019 heeft weer twee positieve dopingtests opgeleverd. Het anti-dopingagentschap van Costa Rica heeft deze week Fabricio Quirós (29) en Orlando Quesada (31) voorlopig geschorst vanwege het overtreden van de dopingregels.

Het CONAD-CR heeft niet bekendgemaakt op welke middelen Quirós en Quesada betrapt zijn. Afgelopen december eindigde Quirós in de Vuelta a Costa Rica als zevende in het eindklassement, nadat hij de voorlaatste etappe had gewonnen. Quesada werd 52ste in het klassement.

De voorbije periode zijn meerdere dopinggevallen uit de Vuelta a Costa Rica aan het licht gekomen. Roberto Argüello (20) werd betrapt op bloeddoping en vorige week bleek Amil Munich (21), de zoon van de vice-president van de wielerbond, positief te hebben getest op androgene anabole steroïden.