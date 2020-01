Jonge renner betrapt op bloeddoping in Vuelta a Costa Rica maandag 20 januari 2020 om 16:37

De Costa Ricaan Roberto Argüello is betrapt op het gebruik van bloeddoping. De pas 20-jarige coureur werd in december tijdens de Vuelta a Costa Rica speciaal onderworpen aan een bloeddopingcontrole, meldt de nationale wielerfederatie van het land in Centraal-Amerika.

De staal van Argüello, die op 16 december 2019 werd afgenomen, werd positief bevonden na onderzoek in het dopinglaboratorium van het Canadese Montréal. Volgens de berichtgeving had Argüello gebruikgemaakt van bloedtransfusie.

Het is nog niet bekend welke straf te wachten staat voor de renner uit Costa Rica. Argüello wist in zijn thuisronde als dertiende te eindigen in het eindklassement. In de vierde en de vijfde etappe eindigde hij in de top-10 van de daguitslag.