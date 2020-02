Nieuw dopinggeval in Costa Rica: Zoon van vicepresident van de wielerbond betrapt zaterdag 8 februari 2020 om 18:11

Een opmerkelijk dopinggeval in de Vuelta a Costa Rica. De zoon van de vicepresident van de Costa Ricaanse is tijdens deze ronde positief getest op androgene anabole steroïden. De 21-jarige Amil Munich is voorlopig geschorst.

La Comisión Nacional Antidopaje de Costa Rica, de Costa Ricaanse antidopingorganisatie, bracht het ongemakkelijke nieuws in een rapport naar buiten op 6 februari, meldt het Costa Ricaanse CRHoy . Het is niet het eerste dopinggeval in de Vuelta a Costa Rica. Eerder werd ook Robert Arguëllo betrapt op het gebruik van doping.

Munich is overigens geen hoogvlieger. Een veertigste plaats in de individuele tijdrit was de beste daguitslag van de Costa Ricaan in de jongste Vuelta a Costa Rica.