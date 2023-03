Weer een korte klassering voor Timo Kielich: “Het waren twee goede dagen”

Woensdag vierde in Nokere Koerse, donderdag derde in de Grand Prix de Denain. Timo Kielich toonde zich deze week nadrukkelijk in de kleuren van Alpecin-Deceuninck. “Het waren twee goede dagen, daar ben ik blij mee”, aldus de 23-jarige renner, die officieel nog onder contract staat bij de opleidingsploeg van de gebroeders Roodhooft.

“Vandaag was veel zwaarder dan gisteren, vanwege alle kasseistroken aan het einde”, zei Kielich tegen Cycling Pro Net. “Gisteren moesten we op het einde van plan veranderen omdat onze sprinter (Kaden Groves, red.) in de laatste tien kilometer ten val kwam. Daarna kon ik sprinten. Vandaag was het belangrijk om de hele dag voorin te zitten met iemand van het team, zodat we niet hoefden te achtervolgen.”

Kielich kwam in de finale van de Grand Prix de Denain voorop met Edvald Boasson Hagen, Tim van Dijke, Mikkel Bjerg en Juan Sebastián Molano, die de zege zou pakken. “We raakten weg met een goede groep aan het einde, maar ik had niet zoveel meer over in de finale. Ik denk dat de jongen van UAE (Bjerg, red.) tot de laatste vijfhonderd meter op kop reed. Daarna ging Boasson Hagen als eerste aan, maar ik had niet meer de aanzet om voor de zege te gaan.”

