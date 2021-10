WB Zonhoven verwelkomde 7.500 veldritfans: “Klassieker die in de toekomst rendabel kan zijn”

Een complete evaluatie van het kostenplaatje is nog niet gemaakt. Maar Tomas Van den Spiegel, CEO van het organiserende Flanders Classics, is positief. “Een grondige analyse volgt nog, maar er zakten 7.500 fans af naar de Kuil. Volgens mij moet deze klassieker rendabel kunnen zijn als wereldbekercross.”

Er was vooraf heel wat te doen om de Wereldbeker in Zonhoven. Organisator Golazo geloofde niet in een goede financiële afloop en besliste de handdoek te gooien. “Door de verhoogde licentiekosten en prijzengeld (samen meer dan 160.000 euro, red.) komen we uit op een budget tussen de 350.000 en 400.000 euro. Dat is veel voor een gemeente als Zonhoven”, aldus Christophe Impens van Golazo in gesprek met WielerFlits.

Flanders Classics nam dit jaar de organisatie over, maar volgens Impens lost dat het probleem voor 2022 niet op. “De oplossing? Laten we afwachten wat de gemeente Zonhoven wil. Maar het lijkt me realistischer om terug deel uit te maken van de X2O Trofee of de Superprestige. Dan is deze klassieker wel leefbaar op langere termijn”, klonk het een week geleden.

Lente

Intussen is de klassieker achter de rug. Tijd voor een evaluatie van Flanders Classics. “We zijn tevreden”, zegt CEO Tomas Van den Spiegel. “Toegegeven, het was niet eenvoudig om in een paar weken tijd een cross die je alleen van TV kent, in elkaar te boksen. Maar onze mensen hebben dat fantastisch gedaan, met dank aan steun van de lokale mensen. Aangenaam om dan achteraf positieve feedback te krijgen.”

Zeker 7.500 toeschouwers vonden de weg naar de Kuil. “Gezien de datum op de kalender – het is nog lente in veldritland – en de concurrentie van een drukke voetbalspeeldag (diezelfde dag stond bijvoorbeeld KRC Genk-AA Gent op de kalender, red) beschouwen we dit als een succes”, zegt Van den Spiegel.

“Je mag ook niet vergeten dat we, door de korte termijn, onze tijd vooral investeerden in het logistieke aspect, niet op de commerciële exploitatie. Dan is die publieke opkomst zonder meer aanvaardbaar. Het publiek kreeg trouwens waar voor zijn geld, want het was een beklijvende wedstrijd. Voor een keertje was het bij de mannen een stuk spannender dan bij de vrouwen.”

Belangrijke vraag: was de Wereldbeker nu effectief ook verlieslatend? “Het is te vroeg om nu al de rekening te maken, maar dat het geen succesverhaal wordt, is logisch. De nadruk lag dit jaar op het ‘doen’, niet op het ‘nadenken’. Opnieuw, omdat we beperkt waren in tijd. Normaal onderhandel je bijvoorbeeld met leveranciers over prijzen. Nu was het hopen dat ze ons wilden depanneren.”

Rendabel

Van den Spiegel geeft ook aan dat de termijn te kort was om het maximale te halen uit de lokale sponsoring van het event. “Let wel, er is een aantal geldschieters snel op de kar gesprongen, maar je begrijpt dat als we daar zes maanden van tevoren mee starten, het een ander verhaal wordt.”

Slotvraag, en misschien wel de belangrijkste. Hoe moet het nu verder met deze klassieker? “Daarvoor is het te vroeg”, houdt Van den Spiegel de boot nog af. “Maar een iconische cross als deze, heeft in theorie zijn plaats in de Wereldbeker. En met 7.500 toeschouwers zou ik durven denken dat die ook rendabel kan zijn.”