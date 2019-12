WB veldrijden 2020-2021: “Namen, Antoing en het Franse Bésançon kandidaat”

Golazo, op dit moment organisator van 17 veldritten, liet twee weken geleden in een perscommuniqué weten voorlopig geen kandidaturen voor de hervormde Wereldbeker veldrijden in te dienen. Met Namen blijkt nu toch een uitzondering gemaakt. Daarnaast zijn ook Antoing (Henegouwen) en het Franse Bésançon kandidaat.

Namen maakt al sinds het seizoen 2011-2012 deel uit van de Wereldbeker, maar Golazo wilde de Citadelcross niet laten opnemen in de hervormde Wereldbeker van 2020-2021. Althans, zo klonk het op 6 december. Maar ondertussen is er wel degelijk toenadering tussen Golazo en Flanders Classics wat deze .

“We hebben dan ook het woordje ‘voorlopig’ gebruikt”, vertelt Christophe Impens van Golazo. “Maar zowel de UCI, de KBWB als de FCWB (de Waalse vleugel van de Belgische Wielerbond, red) zijn vragende partij om Namen toch in de Wereldbeker te houden. Bovendien is er vanuit de Waalse politiek interesse om in Namen ooit een Europees – of wereldkampioenschap te organiseren. In dat opzicht is het uiteraard beter om de Citadelcross in de Wereldbeker te houden. Let wel: het gaat alleen over Namen.” Tijdens de komende dagen en weken zullen Golazo en Flanders Classics om de tafel zitten om te kijken wat mogelijk is.

Hotel- en recreatiedomein

En plots duikt uit het niets nog een tweede Waalse kandidaat op, met name Péronnes-lez-Antoing, een deelgemeente van het stadje Antoing in Henegouwen. Dat heeft Jean-François Bourlart, manager van Circus-Wanty Gobert (en het nieuwe Tormans CX-team) in de marge van de wereldbekermanche in Namen verteld. Het parcours zou uitgetekend worden in ‘Your Nature‘, een nieuw hotel- en recreatiedomein op een paar kilometer van de Franse grens.

Tot slot is ook in Frankrijk een kandidaat opgestaan. L’Est Républicain weet dat Bésançon, waar in het verleden reeds twee Franse nationale kampioenschappen en meerdere wedstrijden van de Coupe de France georganiseerd werden, zijn kandidatuur heeft ingediend. De organiserende club AC Bisontine zou de enige Franse kandidaat zijn en sterke man Pascal Orlandi lijkt zeker van zijn stuk. “We hebben 29 november en 6 december als mogelijke data aangekruist”, zegt hij.