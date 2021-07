Wateroverlast teistert Limburg: Volta Limburg Classic afgelast

De Volta Limburg Classic valt dit jaar in het water. De extreme wateroverlast die de provincie Limburg momenteel treft maakt het onmogelijk om zondag 18 juli de wielerkoers voor mannen en vrouwen te organiseren. Ook de toertocht van zaterdag is afgelast. Er wordt nog wel naar een alternatieve datum gezocht.

De coronasituatie stond het toe om de Volta Limburg Classic, die al verplaatst was van het voorjaar naar de zomer, door te laten gaan. Ook op de nieuwste aanscherpingen van de maatregelen had de organisatie al gereageerd, maar de extreme regenval en gevaarlijke situaties in (vooral het zuiden van) Limburg zorgen voor onmogelijke situaties.

“Voor de autoriteiten en de burgemeesters van alle gemeenten die meedoen ligt de prioriteit volledig bij het bestrijden van de wateroverlast. En dat is heel begrijpelijk” vertelt organisator Roy Packbier tegen 1Limburg. Er is nog wel naar een alternatief parcours gezocht, maar vanwege de huidige situatie en de vooruitzichten is in samenspraak met de autoriteiten besloten een streep te zetten door het evenement.

Overstromingen

Vanwege de hevige regenval werd woensdag door het KNMI code rood afgegeven voor de provincie Limburg. Meerdere rivieren, beken en wateren traden buiten hun oevers, wat leidde tot overstromingen. Het is de vraag hoe lang de inwoners en autoriteiten nog bezig zijn om de schade te herstellen.

Bij de mannen stonden onder meer Giacomo Nizzolo, Alexander Kristoff, Fernando Gaviria en Nederlands kampioen Timo Roosen op de startlijst.