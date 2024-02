woensdag 28 februari 2024 om 11:00

Volta Limburg Classic krijgt nieuwe naam: Volta NXT Classic

De Volta Limburg Classic gaat vanaf de editie van dit jaar door het leven als Volta NXT Classic. Zaterdag 30 maart 2024 wordt de Volta NXT Classic voor mannen en vrouwen verreden. Op Paasmaandag 1 april 2024 vindt de Volta NXT Classic toertocht plaats.



De Volta NXT Classic komt voor uit de vroegere Hel van het Mergelland en is met beklimmingen in Zuid-Limburg en de Voerstreek na de Amstel Gold Race de zwaarste eendagswedstrijd in Nederland. De laatste jaren kent de organisatie een goed deelnemersveld en zijn er jaarlijks diverse WorldTour teams aanwezig.

“We zijn trots dat we na een samenwerking van al meer dan een decennia deze gaan voortzetten en meebewegen met de ontwikkelingen bij onze hoofdsponsor”, geeft Jean Demollin, voorzitter van Stichting Organisatiecomité Hel van het Mergelland, aan. “De naam Volta NXT past ook nog eens perfect bij onze organisatie. Onze wedstrijden worden met name gewonnen door renners en rensters van de volgende generatie. Denk aan Tony Martin en Stefan Küng en recenter Jan Tratnik, Arnaud de Lie, Kaden Groves, Demi Vollering en Mischa Bredewold. Daarnaast werken wij als organisatie ontzettend hard om ons evenement te verduurzamen en klaar te stomen voor de volgende generaties.”

Het afgelopen jaar kende de Limburgse klassieker een fantastische finale en bleek op de kasseien van de Diepstraat in Eijsden de Australiër Kaden Groves rapper dan het tweetal van Lotto-Dstny Maxim van Gils en Pascal Eenkhoorn. Hoofdsponsor Volta NXT is blij dat ze de verbintenis met de wielerklassieker hebben verlengd.

Volgende generatie

“De afgelopen jaren is Volta Limburg uitgegroeid tot dé partner in Limburg op het gebied van energie en duurzaamheid. Vanaf 2024 vormen we één nieuw bedrijf: Volta NXT, voor de volgende generatie. Onder de nieuwe naam Volta NXT wordt ook de Volta Limburg Classic omgedoopt naar de Volta NXT Classic per 2024. De organisatie van de wielerclassic heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan en sluit daarbij naadloos aan bij de ambitie en doelstellingen van Volta NXT”, geeft commercieel directeur van Volta NXT Maurice Benneker aan.