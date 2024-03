dinsdag 5 maart 2024 om 11:47

Volta NXT Classic kan rekenen op komst van drie WorldTeams

De Volta NXT Classic (voorheen de Volta Limburg Classic) heeft de deelnemende ploegen voor de komende editie bekendgemaakt. Op zaterdag 30 maart zullen er drie WorldTeams aan de start staan in Eijsden. Ook zijn er vijf ProTeams van de partij.

De drie WorldTeams die afreizen naar Limburg, zijn Visma | Lease a Bike, Intermarché-Wanty en Alpecin-Deceuninck. Die laatste ploeg wist de Volta Limburg Classic vorig jaar te winnen met Kaden Groves. Een jaar eerder was Arnaud De Lie de beste in de heuvelklassieker. Zijn ploeg, Lotto Dstny, is er ook nu weer bij. De andere ProTeams aan de start zijn Bingoal WB, Q36.5, Flanders-Baloise en Tour de Tietema-Unibet.

De rest van het deelnemersveld bestaat uit de nationale beloftenselectie van de Verenigde Staten en een hele rits continentale ploegen. Daarbij onder de opleidingsploegen van Team dsm-firmenich PostNL, Israel-Premier Tech en Soudal Quick-Step. Ook de Nederlandse teams BEAT Cycling, Diftar CT, Metec SOLARWATT p/b Mantel, Parkhotel Valkenburg, VolkerWessels en Universe CT tekenen acte de présence.

Trotse koersdirecteur

“We zijn zeer trots deze teams te kunnen presenteren”, laat koersdirecteur Roy Packbier weten in een persbericht. “Je merkt de afgelopen jaren weer enorm dat een aantal grote teams de Volta NXT Classic vast op hun kalender hebben staan. En dan met name om hun talentvolle renners aan het echte werk te laten ruiken. Met winnaars als Küng, Tratnik, De Lie en Groves hebben we de afgelopen jaren een aantal hele mooie winnaars gehad. De Volta NXT Classic was voor al deze renners hun definitieve doorbraak.”

“De ploegen die deelnemen aan de Volta NXT Classic zullen dit jaar geregeld te zien zijn in diverse World Tour-wedstrijden. Zo staan diverse ploegen twee weken na de Volta NXT Classic ook aan de start van de Amstel Gold Race.”

Deelnemende ploegen Volta NXT Classic (zaterdag 30 maart):

Alpecin-Deceuninck

Intermarché-Wanty

Visma | Lease a Bike

Bingoal WB

Lotto Dstny

Q36.5

Tour de Tietema-Unibet

Flanders-Baloise

BEAT Cycling

Development Team dsm-firmenich PostNL

Diftar CT

Metec SOLARWATT p/b Mantel

Parkhotel Valkenburg

VolkerWessels

Universe CT

Israel Premier-Tech Academy

Philippe Wagner

Rembe Team Sauerland

Soudal Quick-Step Devo

Tarteletto-Isorex

Lotto kern-Haus PSD Bank

Storck-Metropol

Victoria Sports

USA Cycling U23