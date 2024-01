maandag 8 januari 2024 om 16:21

Nieuw tenue dsm-firmenich PostNL vol symboliek

Materiaalzone Vandaag was in het Spaanse Calpe de teampresentatie van dsm-firmenich PostNL en werd onder meer het nieuwe tenue voor 2024 onthuld. Een dag voor de presentatie deelde de Nederlandse ploeg al een sneak preview van het shirt. Het blijkt een tenue met de nodige symboliek.

Met het instappen van PostNL als nieuwe sponsor, kiest Team dsm-firmenich PostNL ook voor een ander tenue. En het zal even wennen zijn voor de wielerliefhebber. Waar de ploeg de voorbije jaren rondreed in zwarte outfits, kiest men nu voor een shirt met witte, blauwe en oranje accenten.

De twee kenmerkende Keep Challenging-strepen – die het DNA van het team symboliseren – zullen per 2024 oranje kleuren om de komst van PostNL te vieren. De linkerstreep ‘symboliseert de continue ontwikkeling van ieder persoon, terwijl de rechterstreep hun constant verbeterende innovatieve omgeving visualiseert’, zo omschrijft de ploeg het zelf in een perscommuniqué.

“Gekleed in een fraai en overwegend wit tenue met diverse blauwe accenten, zorgen de oranje strepen ervoor dat Team dsm-firmenich PostNL op haar weg naar bijzondere momenten zal opvallen in het peloton. De vakkundig ontwikkelde racekleding is samen met Nalini speciaal ontworpen en combineert een magnifieke uitstraling met prestaties op de fiets, die voldoet aan de eisen van de beste renners”, klinkt het.









Nog meer wijzigingen

Daarmee is er nog geen einde gekomen aan de vernieuwde uitstraling voor het nieuwe wegseizoen, aangezien de SCOTT-fietsen ook zijn voorzien van een frisse nieuwe look, met een witte basis en verschillende kleuraccenten. Dit geldt ook voor de premium DRIIVE-racebrillen, waarop sierlijke oranje details zijn aangebracht op het witte frame.