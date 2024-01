zondag 7 januari 2024 om 11:53

Romain Bardet hoopt trilogie in grote rondes nog te voltooien

Romain Bardet won in zijn loopbaan al etappes in de Tour de France en Vuelta a España, maar de teller in de Giro d’Italia staat nog altijd op nul. De inmiddels 33-jarige Franse klimmer hoopt in de herfst van zijn carrière nog wel de trilogie te voltooien.

Dat laat de renner van Team dsm-firmenich PostNL weten in gesprek met Eurosport. Bardet wist in zijn loopbaan al drie keer een etappe te winnen in de Tour en was in 2021 ook succesvol in de Vuelta. In de Giro was het echter nog niet raak voor Bardet, ondanks twee eerdere deelnames in 2021 en 2022. Er staat met andere woorden nog een sportieve rekening open.

Bardet kan voorlopig nog weinig zeggen over zijn wedstrijdprogramma voor 2024, maar lijkt dit jaar aan de start te staan van de Ronde van Italië. “Ik wil voor mijn pensioen graag nog een rit winnen in de Giro. Dat zou een mooi moment zijn, ook al heb ik nog niet veel Giro-ervaring. Ik heb de Giro nog maar twee keer gereden en wist slechts één keer de finish te bereiken.”

Laatste jaar in het peloton?

Mocht Bardet er dit jaar in slagen om een etappe te winnen in de Giro, dan is dit wellicht ook wel zijn laatste wapenfeit als coureur. De Fransman sluit namelijk niet uit dat 2024 zijn laatste seizoen zal zijn als beroepswielrenner. Bardet koerst dit jaar nog voor dsm-firmenich PostNL, maar zijn contract bij de Nederlandse ploeg loopt aan het einde van 2024 wel af.

En dus is het tijd voor Bardet om na te denken over zijn verdere toekomst, en of die wel ligt in de wielersport. “Het ligt nu nog volledig open. Ik geniet nog altijd van wat ik doe, maar ik ben nu op een leeftijd gekomen dat ik wel moet evalueren en moet kijken wat er nog in het vat zit. Ik zal voor de Tour beslissen wat de volgende stap is. In mijn achterhoofd weet ik dat dit mijn laatste jaar kan zijn, maar ik ga misschien ook wel door. Dat ligt nu nog open.”