Waslijst aan renners verlaat Parijs-Nice vrijdag 13 maart 2020 om 18:45

Dertien renners gingen niet van start voor de zesde etappe van Parijs-Nice, nog eens elf renners gaven onderweg op en de drie overgebleven renners van Israel Start-Up Nation zijn er niet meer bij morgen in de slotetappe. Daardoor konden op een dag 27 renners worden weggestreept.

Vanochtend kondigde Bahrain McLaren aan dat het Parijs-Nice vroegtijdig verliet. De ploeg vond het niet verstandig om verder te koersen nu de maatregelen met betrekking tot het coronavirus werden aangescherpt. De ploeg had al haar renners nog in koers, waardoor het startveld in een klap acht renners kwijtraakte. Ook Jasper De Buyst, Caleb Ewan, Elia Viviani, Rudy Barbier (rugpijn) en Krists Neilands (keelpijn) waren er om verschillende redenen niet meer bij.

Onderweg verloor de koers nog eens elf renners. Ryan Mullen, Jean-Pierre Drucker, Nils Eekhoff, Niccolo Bonifazio, Julien Simon, Giacomo Nizzolo, Hugo Hofstetter, Mads Würtz Schmidt (van wie bekend werd dat hij last had van buikpijn en misselijkheid), Tom Devriendt, Cyril Gautier en Kevin Reza bereikten de finish in Apt niet. Doordat Israel Start-Up Nation de slotetappe links laat liggen, rijden ook Nils Politt, Tom Van Asbroeck en Jenthe Biermans de Franse ronde niet uit.