Tiesj Benoot soleert naar winst in zesde etappe Parijs-Nice vrijdag 13 maart 2020 om 16:28

Tiesj Benoot heeft de zesde etappe van Parijs-Nice op zijn naam gezet. Op de laatste klim stak de Belg over naar zijn Team Sunweb-ploeggenoot Søren Kragh Andersen, die op dat voorop reed, en reed dan solo naar de finish in Apt. Maximilian Schachmann viel, maar behield de gele leiderstrui.

Dat Parijs-Nice de Zuid-Franse kust zou bereiken dit weekend, was wedstrijdorganisator Christian Prudhomme toegezegd. Maar nog voor de start van de zesde etappe werd bekend dat dit in ieder geval niet zondag gaat gebeuren. Na overleg met de ploegen besloot koersorganisator ASO de slotrit van en naar Nice namelijk te schrappen. De etappe van morgen, van Nice naar skigebied Valdeblore La Colmiane, is nu normaal gesproken de laatste van de rittenkoers.

De Franse ronde telde niet alleen een dag minder, ook verscheen een hele ploeg niet meer aan het vertrek vandaag. Bahrain McLaren, de ploeg van Dylan Teuns en Iván García (etappewinnaar in La Châtre), vond het niet verstandig om verder te koersen doordat de maatregelen met betrekking tot het coronavirus aangescherpt waren. Caleb Ewan, Elia Viviani, Jasper De Buyst, Rudy Barbier en Krists Neilands gingen eveneens – om verschillende redenen – niet meer van start.

Typische Parijs-Nice-etappe

Ondanks alle commotie rond de koers, werd vandaag wel gewoon gereden. Op het menu stond de zesde etappe over 161,5 kilometer van Sorgues naar Apt, die kansen bood voor aanvallers. Het was een typische Parijs-Nice-etappe, waarin de klassementsrenners alert moesten zijn met zes beklimmingen verspreid over het hele parcours. In de laatste veertig kilometer lagen twee beklimmingen van tweede categorie: de Côte de Caseneuve en de Côte d’Auribeau.

Het duurde tot aan de tweede klim van de dag vooraleer de lange ontsnapping tot stand kwam. In eerste instantie sloegen wereldkampioen Mads Pedersen, Winner Anacona, Stefan Küng, Alexis Gougeard, Nicolas Edet en Anthony Perez de handen ineen, even na de top van deze Col de Murs haakte ook Romain Bardet zijn karretje aan. Küng was vooraan de best geklasseerde renner op de 27e plaats op 3:33 van klassementsleider Maximilian Schachmann.

Op de Côte de Gordes, de derde klim van de dag, hadden de zeven vluchters vooraan anderhalve minuut voorsprong op het peloton. Net nadat de kopgroep aan de laatste vijftig kilometer begon, vielen Bardet en Edet aan en zij reden snel weg bij hun medevluchters. Op de vijfde klim, de Côte de Caseneuve, versnelde Søren Kragh Andersen, winnaar van de tijdrit én de nummer twee in het klassement, uit het peloton en hij raapte stuk voor stuk de achteropgeraakte aanvallers op.

Kragh Andersen nadert de koplopers snel

Op de top van de Côte de Caseneuve was de Deen de twee koplopers al tot op twintig seconden genaderd om even later definitief aan te sluiten bij de twee Franse renners. Ook het peloton, waar met name Deceuninck-Quick Step het vuile werk opknapte, zat niet stil en bracht het verschil met de kopgroep terug tot onder de minuut bij het ingaan van de laatste dertig kilometer. Dan was het nog veertien kilometer rijden tot de voet van de Côte d’Auribeau, de laatste klim van de dag.

Op de klim zag Kragh Andersen eerst Edet afhaken en later kon ook Bardet het wiel van de Deen niet volgen. Het verschil met het peloton was op dat moment nog slechts twintig seconden. In het uitgedunde peloton versnelde Vincenzo Nibali en de Italiaan kreeg Tiesj Benoot, ploeggenoot van Kragh Andersen, met zich mee. Nibali was de nummer elf in het klassement, Benoot de nummer zeven. Benoot stak vervolgens in zijn eentje naar zijn Sunweb-teammaat over.

Kragh Andersen kon nog even van waarde zijn voor Benoot, die er net na de top van de laatste klim vervolgens alleen voorstond. Benoot keek niet om en plooide zich dubbel boven zijn frame in de stijl waarin hij twee jaar geleden Strade Bianche al won – de weersomstandigheden waren nu echter vele malen beter dan destijds. Daarachter was op de klim een favorietengroep ontstaan met daarin ook Julian Alaphilippe, Sergio Higuita en gele trui Maximilian Schachmann.

Benoot met een mooie voorsprong

Doordat in die groep niet doorgereden werd, kon Benoot zijn voorsprong uitbreiden. Met nog vijf kilometer te rijden had de Belg al een halve minuut voorsprong gepakt. Op vier kilometer van de finish begon de Team Sunweb-renner aan de laatste helling. Hoewel Felix Großschartner en Bob Jungels samen probeerden over te steken, hield hij in zijn eentje knap stand. De Oostenrijker en Luxemburger werden weer ingerekend, maar voor Benoot werd de slotfase een zegetocht.

Een verkeerd ingeschatte bocht joeg leider Schachmann de schrik op het lijf in de laatste fase van de wedstrijd. De Duitser verkeek zich op een rechterbocht en kwam zo in de omheining terecht. Wonderwel kon hij snel opkrabbelen en zijn weg vervolgen. Met veertig seconden achterstand doorkruiste hij de aankomstlijn, waar even daarvoor Benoot winnend overheen was gekomen. In de sprint om de tweede plaats versloeg Michael Matthews Sergio Higuita.

In het klassement behield Schachmann de koppositie. In eerste instantie werden hem zijn veertig seconden achterstand aan de finish aangerekend, maar in de uitslag werd hij in dezelfde tijd gezet als de groep waar ook Sergio Higuita, Felix Großschartner en Michael Matthews onderdeel van waren. Benoot is de nieuwe nummer twee op 36 seconden. Sergio Higuita is de derde in de stand en volgt op 1:01, evenals Großschartner. Michael Matthews maakt de top vijf compleet.