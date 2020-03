Bahrain McLaren stapt uit Parijs-Nice vanwege coronavirus vrijdag 13 maart 2020 om 10:27

Bahrain McLaren heeft besloten om Parijs-Nice te verlaten. De ploeg van Dylan Teuns en Iván García acht het niet verstandig om verder te koersen nu de maatregelen met betrekking tot het coronavirus zijn aangescherpt. Het is nog onduidelijk of de Franse rittenkoers zondag in Nice finisht.

Bahrain McLaren laat weten het een moeilijke beslissing te vinden, maar is na overleg met de renners, medische staf en belanghebbenden tot de conclusie gekomen dat het verstandig is om naar huis te gaan. De ploeg heeft het in een kort persbericht over de toenemende gezondheidsrisico’s en reisrestricties in Europa.

Dit betekent dat Teuns, García (ritwinnaar in de derde etappe met aankomst in La Châtre), Damiano Caruso, Pello Bilbao, Heinrich Haussler, Jan Tratnik, Domen Novak en Hermann Pernsteiner de ronde niet zullen uitrijden. Bahrain McLaren is de eerste ploeg die heeft besloten om vroegtijdig uit Parijs-Nice te stappen.

Teuns stond er na vijf etappes nog uitstekend voor in het klassement: de Belg was de voorlopige nummer zes, op iets meer dan één minuut van Maximilian Schachmann.