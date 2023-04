Was Van der Poel de sterkste in Roubaix? Cancellara twijfelt: “Van Aert veroorzaakte meer schade”

Mathieu van der Poel schreef zondag Parijs-Roubaix op zijn naam, maar door een lekke band van Wout van Aert bleef een rechtstreeks duel tussen de twee uit in de ultieme finale van de Helleklassieker. Volgens Fabian Cancellara kan daarom niet gezegd worden dat Van der Poel ook de sterkste man in koers was. “Ik ben daar niet zeker van”, schrijft hij in zijn column voor Cyclingnews.

“Mathieu viel twee of drie keer aan in de finale, terwijl Wout alleen volgde”, blikt de drievoudig winnaar van Parijs-Roubaix terug. “Voor mij was dat een teken dat Wout van plan was om één keer te gaan en dan écht diep, zo diep dat niemand kon volgen. Dat was wat ik dacht toen ik de koers keek.”

Van der Poel vermoeid?

Ook de aanvallen van Van der Poel deden de concurrentie pijn, geeft Cancellara toe. “Maar soms zag hij er zelf ook vermoeid uit. Ik weet niet of dat bluf was richting de camera’s of dat hij echt de benen voelde van een koers die werd verreden aan een gemiddelde van 47 kilometer per uur.”

“Van Aert viel niet even vaak aan, maar zijn twee aanvallen leken meer schade te veroorzaken. De eerste, tussen Haveluy en Wallers, brak de koers open en kostte Filippo Ganna veel. Hij moest veel energie gebruiken – teveel misschien – om terug te komen. Wouts tweede aanval, op Carrefour de l’Arbre, bracht ook iedereen in moeilijkheden. Het kostte Mathieu een tijdje om terug te komen daar. En ook al kwam hij terug, was dat vanwege de lekke band?”

“We zullen het nooit weten”, aldus de Beer van Bern. “Maar ik denk niet dat simpelweg gesteld kan worden dat Mathieu zondag de sterkste was. Ik ben daar niet zeker van. Maar Roubaix draait niet alleen om wie de sterkste is, het gaat ook om het vermijden van pech.”

Pech

En de lekke band van Van Aert was inderdaad niets anders dan pech volgens Cancellara. “Ik denk niet dat het een fout was van Van Aert. Ik denk niet dat je kunt zeggen dat hij een verkeerde lijn pakte. Hij reed hoe dan ook niet heel anders dan Van der Poel over de kasseien. Die had ook verschillende keren lek kunnen rijden, maar dat gebeurde niet.”

