Nick Doup • vrijdag 13 oktober 2023 om 11:42

Waarom Serenissima Gravel nog niet tot de UCI Gravel World Series behoort

Vrijdag staat in de Italiaanse regio Veneto de gravelkoers Serenissima Gravel op het programma. De wedstrijd is onderdeel van de wielerweek van Veneto, met ook de Giro del Veneto en de Veneto Classic, maar behoort als gravelkoers niet tot de recent opgerichte UCI Gravel World Series. Dat komt door sponsorbelangen.

Serenissima Gravel werd in 2021 in het leven geroepen door Filippo Pozzato, die dat jaar de Veneto Classic weer nieuw leven inblies. Met de gravelkoers op de vrijdag, tussen de Giro del Veneto (woensdag) en de Veneto Classic (zondag), konden renners en teams drie wedstrijden rijden met telkens een rustdag. Alexey Lutsenko won de eerste editie, terwijl het tweede jaar onder meer Mathieu van der Poel meedeed.

Een jaar later zag ook de UCI in dat gravelbiken een hype was en richtte het de UCI Gravel World Series op. De eerste twee edities van het WK Gravel, in 2022 en 2023, werden – mede door de ervaring van het organiseren van Serenissima Gravel – toegewezen aan de regio Veneto. Aanvankelijk was het idee dat de organisatie van Pozzato het voorbije WK zou organiseren, maar dat werd ongeveer een maand van tevoren aan een andere organisator uitbesteed.

Vandaag (vrijdag) is dus de derde uitgave van Serenissima Gravel, met start en finish in Cittadella. Op het programma staan vier rondjes van 37,3 kilometer, waarvan 24 kilometer over gravel. Namens Alpecin-Deceuninck doen oud-wereldkampioen Gianni Vermeersch, Quinten Hermans, Silvan Dillier en Stefan Küng mee en bij Lotto Dstny is Florian Vermeersch (winnaar van WK-zilver) van de partij. Ook Astana Qazaqstan en Arkéa-Samsic staan met volwaardige teams aan de start.

De wedstrijd begint om 13.45 uur en finisht rond 17.30 uur.

Campagnolo

Maar Serenissima Gravel is een op zichzelf staande gravelwedstrijd. Sponsorbelangen zijn daar de reden van, gaf Filippo Pozzato toe aan WielerFlits. Het bedrijf Campagnolo is namelijk een belangrijke partner van zijn organisatie. Die verbintenis zorgt ervoor dat de race niet kan toetreden tot de UCI Gravel World Series, omdat daar concurrent Shimano een hoofdsponsor is.

Het contract tussen PP Sport Events en Campagnolo loopt nog een jaar door, maar Pozzato geeft aan dat hij de opties bekijkt om in 2024 de samenwerking met Campagnolo anders in te steken. Hij hoopt op die manier toe te kunnen treden tot de Gravel World Series met Serenissima Gravel, dat daardoor niet alleen voor profs toegankelijk is, maar ook voor recreanten.

Mocht de gravelkoers toetreden tot de wedstrijdreeks van de UCI, dan is er ook mogelijk sprake van een verplaatsing op de kalender. Volgens Pozzato bestaat de kans dat Serenissima Gravel dan naar juni verplaatst wordt. Als gevolg daarvan kan de planning van zijn wielerweek in Veneto ook weer wijzigen, maar dat is voorlopig allemaal toekomstmuziek.