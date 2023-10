Nick Doup • donderdag 12 oktober 2023 om 20:00

Filippo Pozzato heeft plannen om nieuwe wielerploeg op te richten

Filippo Pozzato werkt aan de oprichting van een nieuwe wielerploeg. Volgende week zit de 42-jarige oud-wielrenner om tafel met een groot Italiaans bedrijf dat mogelijk geïnteresseerd is in de sponsoring van het project. Davide Cassani gaat mogelijk ook een rol spelen, zo onthulde Pozzato donderdag in gesprek met WielerFlits.

“Mijn droom is altijd geweest om een eigen ploeg op te richten, om een team in de WorldTour te hebben”, vertelt Pozzato, die eind 2018 stopte met wielrennen na een carrière van negentien jaar, op de rustdag in de wielerweek van Veneto. “Maar het is gewoon heel moeilijk om het geld bij elkaar te krijgen daarvoor.”

Pippo Pozzato maakt zich desondanks hard voor een nieuwe ploeg met Italiaanse invloeden. “Het is zeker niet onmogelijk, want ik ben er nu mee bezig. Volgende week, als de Veneto Classic achter de rug is, heb ik een meeting met een groot Italiaans bedrijf. En dat bedrijf komt niet uit de regio Veneto.”

De laatste Italiaanse wielerploeg op het hoogste niveau was Lampre-Merida, dat eind 2016 ophield te bestaan, waarna UAE Emirates verder ging op die licentie. “Dat is hoe het Italiaanse wielrennen er nu voor staat, het is bijna niets”, zegt de oud-winnaar van Milaan-San Remo teleurgesteld.

Davide Cassani

Om nu nog een nieuwe ploeg uit de grond te stampen voor 2024 is onmogelijk, dus lijkt Pozzato zich in eerste instantie op 2025 te richten. Hij geeft aan alles eraan te doen om het rond te krijgen, liever vandaag dan morgen. Met de huidige regelgeving is instromen in de WorldTour haast onmogelijk, weet de Italiaan, of hij moet een licentie overkopen. Daarnaast is het opzetten van een WorldTeam op dit moment ’te duur’ voor hem. Daarom zet hij in op het lanceren van een ProTeam.

Als de basis voor het project staat, wil Pozzato graag de mogelijkheid onderzoeken om Davide Cassani bij de oprichting van de ploeg te betrekken. De 62-jarige Cassani was de laatste jaren bondscoach van de Italiaanse ploeg. Eerder was hij ook actief als tv-commentator en eind jaren ’90 enige tijd ploegleider bij Mercatone Uno.

Of Pozzato het leiden van een eigen ploeg kan blijven combineren met zijn huidige werk als organisator van de Giro del Veneto, de Veneto Classic en de gravelkoers Serenissima Gravel in zijn thuisregio, weet hij nog niet. “Dat weet ik pas als de plannen concreet zijn. Gelukkig ben ik ook niet in mijn eentje verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijden.”