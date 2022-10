Robin Froidevaux (Tudor) wint Serenissima Gravel, Van der Poel valt in slotfase

Robin Froidevaux heeft de Serenissima Gravel gewonnen. De renner van Tudor reed in de finale van de Italiaanse koers weg uit een kopgroep. Emils Liepins en Gianni Vermeersch mochten als tweede en derde mee op het podium. Mathieu van der Poel maakte ook deel uit van de kopgroep, maar verspilde krachten na een val.

Vorig jaar was Kazach Alexey Lutsenko nog de laureaat in de Serenissima Gravel. Dit jaar stonden er een heleboel bekende namen aan de start zoals Mathieu van der Poel, kersvers wereldkampioen gravel Gianni Vermeersch, Miguel Angel López, Florian Vermeersch, Filippo Fiorelli en Davide Cimolai. De Italiaanse koers startte in Porto Barricata, waarna er na 195,9 kilometer gefinisht werd in Piazzola sul Brenta.

Van der Poel meteen in de kopgroep

Na een goede 70 kilometer kregen we een grote kopgroep. Onder meer Van der Poel, López en Vermeersch waren present. Ludovic Robeet, die uitkomt voor Bingoal Pauwels Sauces WB, ontsnapte even met enkele metgezellen, maar werd al snel weer gegrepen. De kopgroep dunde naarmate de wedstrijd vorderde steeds uit, waardoor we met een vijftiental renners de laatste 50 kilometer indoken. Het peloton volgde op meer dan vier minuten en was kansloos.

De finale van de Serenissima Gravel bestond uit drie rondjes van telkens elf kilometer. Voor het ingaan van de eerste van die drie lokale rondjes legde Van der Poel een stevig tempo op in de kopgroep, maar wegrijden lukte voorlopig nog niet. Even later kwam de Nederlander ongelukkig ten val, nadat hij nog een keer gedemarreerd had. Bij het ingaan van de laatste ronde kon Van der Poel weer de aansluiting maken in de kopgroep.

Froidevaux verrast

Zodoende begonnen er een goede tien renners aan de absolute finale van de Italiaanse koers. Het was de 23-jarige Robin Froidevaux die als eerste een gat kon slagen. De Zwitserse kampioen wegwielrennen, die uitkomt voor Tudor, reed op vier kilometer van de streep een dikke 25 seconden voor de achtervolgende groep uit.

De jonge Froidevaux hield stand in de slotkilometers en reed zo naar de zege in de Serenissima Gravel. Emils Liepins legde beslag op plaats twee, wereldkampioen Vermeersch mocht als derde mee op het podium.

Uitslag Serenissima Gravel in Piazzolo sul Brenta

Robin Froidevaux (Tudor)

Emils Liepins (Trek-Segafredo)

Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck)