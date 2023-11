Youri IJnsen • donderdag 23 november 2023 om 16:45

Waarom Nederland net als Eritrea maar één tijdrijder naar de Olympische Spelen 2024 mag sturen

Overzicht De UCI heeft vorige week alle nationale bonden op de hoogte gebracht die zich geplaatst hebben voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Landen mogen maximaal twee tijdrijders afleveren op basis van de behaalde quotaplekken. Dat is het geval voor België. Nederland moet het met een renner minder doen. WielerFlits maakt het overzicht.

De regels voor olympische tickets bij het tijdrijden waren aanmerkelijk eenvoudiger dan voor de wegwedstrijd. Tijdrijders van de beste 25 landen op de UCI Nation Ranking van 17 oktober 2023 mogen zich opmaken voor de reis naar Parijs, op de voorwaarde dat ieder continent twee keer vertegenwoordigd is. De eerste tien landen daarvan op het WK tijdrijden in Glasgow, mogen een extra tijdrijder afvaardigen naar de Olympische Spelen 2024.

België slaagde daar met wereldkampioen Remco Evenepoel uiteraard in, maar Nederland kwam niet verder dan de 34ste plek van Daan Hoole. Omdat de Nederlandse mannen op de UCI Nation Ranking als zevende eindigde, mogen ze automatisch één tijdrijder afvaardigen. Dat is hetzelfde aantal als bijvoorbeeld Eritrea, nu niet meteen een natie die bekendstaat om haar goede tijdrijders.

Overigens is Nederland niet het enige land uit de top-10 van de UCI Nation Ranking dat slechts één tijdrijder mag afleveren. Dat geldt ook voor Slovenië (derde), Frankrijk (vijfde) en Spanje (zesde). Landen buiten de top-1o die op basis van het WK wél een extra tijdrijder mogen afleveren, zijn Zwitserland (elfde), Portugal (twaalfde), Noorwegen (veertiende) en Canada (achttiende).

Minder tijdrijders niet per se een nadeel

Landen zoals Nederland ondervinden niet per se een nadeel van het hebben van maar één startplek. De olympische regels schrijven voor dat renners die de tijdrit rijden, ook de wegwedstrijd moeten doen. Zo heeft Zwitserland bijvoorbeeld twee plekken op de tijdrit en op de wegrit. Dat zou kunnen betekenen dat bijvoorbeeld Stefan Küng of Stefan Bissegger namens Zwitserland thuis moet blijven om Marc Hirschi de kans op de wegwedstrijd te bieden.

Landen met twee tijdrijders op de Olympische Spelen 2024

België

Denemarken

Groot-Brittannië

Italië

Australië

Verenigde Staten

Zwitserland

Portugal

Noorwegen

Canada

Landen met één tijdrijder op de Olympische Spelen 2024

Slovenië

Frankrijk

Spanje

Nederland

Colombia

Oostenrijk

Ierland

Kazachstan

Nieuw-Zeeland

Eritrea

Ecuador

Individuele neutrale atleet*

Marokko**

Mongolië***

* Renners uit Rusland mogen alleen op individuele basis deelnemen, na goedkeuring van de UCI

** Het continent Afrika was middels Eritrea slechts één keer vertegenwoordigd bij de top-25 op de UCI Nation Ranking. Marokko (26ste) profiteert daarvan en dit gaat ten koste van Polen (24ste)

*** Het continent Azië was middels Kazachstan slechts één keer vertegenwoordigd bij de top-25 op de UCI Nation Ranking. Mongolië (29ste) profiteert daarvan en dit gaat ten koste van Letland (25ste)