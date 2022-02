Domenico Pozzovivo blijft prof: “Bewijzen dat ik nog top-10 kan rijden in een Grote Ronde”

Intermarché-Wanty-Gobert heeft de komst van Domenico Pozzovivo officieel bekendgemaakt. De Italiaanse klimmer, zonder ploeg nadat Qhubeka NextHash ophield te bestaan, verdedigt morgen in de Ruta del Sol al de kleuren van het Belgische WorldTeam.

Pozzovivo zit nog vol ambitie, ook al is hij ondertussen 39 jaar en toe aan zijn achttiende seizoen als beroepsrenner. Een belangrijke bron van motivatie is zijn trainingsongeval in augustus 2019, waarbij hij aan zijn hoofd werd geraakt en meerdere breuken opliep. “De kans om dit seizoen in de kleuren van Intermarché-Wanty-Gobert te kunnen koersen is heel belangrijk voor mij. Sinds mijn ongeval en de twijfels van de dokters over mijn capaciteit om nog te kunnen fietsen, brandt in mij een vuur dat me stuwt om mijn niveau van voordien te benaderen.”

Dat hij houdt van uitdagingen, vertelt hij. “Ik wil in mijn tweede carrière bewijzen dat ik nog in staat ben om in de top tien van een Grote Ronde te eindigen. Ik ben steeds blijven doortrainen deze winter, ben tevreden over mijn huidige vorm en kijk ernaar uit om mijn seizoen in de Ruta del Sol te starten.”

Goede test

Zijn nieuwe ploeg wist vroeg in het seizoen al vier keer te winnen. Biniam Girmay en Alexander Kristoff zorgden voor de eerste successen in de Challenge Mallorca en Jan Hirt won een etappe en het algemeen klassement in de Tour of Oman. “Mijn nieuwe ploeggenoten hebben de voorbije weken al fantastische prestaties neergezet en ik ben dan ook gemotiveerd om hen de komende week te ondersteunen. Voor mezelf wordt de Ruta del Sol een goede test om te ontdekken waar ik de komende weken aan moet werken.”

De Italiaan kijkt ernaar uit om zijn nieuwe ploegmaats en de stafleden te leren kennen. “Gelukkig kan ik op mijn ervaring rekenen om me snel aan te passen aan mijn nieuwe omgeving en het nieuwe materiaal. Ik wil Jean-François Bourlart (ploegmanager, red.) en de ploeg bedanken voor deze kans en ben erop gebrand om hen te tonen dat ze de goede keuze hebben gemaakt!”