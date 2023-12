Youri IJnsen • woensdag 6 december 2023 om 12:00

Waarom er bij TDT-Unibet geen plek was voor sterke Nederlandse Continental-renners

Tour de Tietema-Unibet bracht maandagavond een film van het eerste jaar van hun wielerploeg in première. Het tweede seizoen zullen ze als ProTeam door het leven gaan en de laatste weken presenteerden zij hun selectie. Wat opvalt: er is weinig plek voor sterke Nederlandse Continental-renners. WielerFlits vroeg waarom.

De razendsnelle opkomst van Tour de Tietema

Na het wegvallen van Roompot-Charles eind 2019 was de roep om een nieuw Nederlands ProTeam groot. Veel sterke Continental-renners hebben die (tussen)stap nodig om door te stoten naar de WorldTour. Denk de laatste jaren bijvoorbeeld aan Tim Marsman van Metec-Solarwatt of het VolkerWessels-duo Timo de Jong en Max Kroonen. Maar in hun plaats koos het Nederlandse ProTeam steevast voor buitenlandse renners, in het bijzonder een groot aantal onbekende namen.

Dat bleek een heldere keuze. Navraag bij de drie voorbeelden hierboven, leert ons dat TDT-Unibet niet eens concreet voor hen was. “In 2022 heb ik met Bas Tietema en Hugo Haak gesproken”, zegt Marsman. “Dit jaar zocht ik opnieuw contact, maar daar is geen gesprek uit voorgekomen. Ik vind dat ze een mooie stap hebben gemaakt. Zelf blijf ik bij Metec-Solarwatt en daar hoop ik me volgend jaar opnieuw in de kijker te rijden. Wie weet wat er dan voor mij in het vat zit in 2025.”

Ook Kroonen – vorig jaar nog Nederlands kampioen bij de beloften – kon niet op een plekje bij Tietema en de nieuwe teammanager Julia Soek rekenen. “Het staat TDT-Unibet natuurlijk vrij om zelf renners te kiezen die ze bij de ploeg willen hebben, ongeacht de nationaliteit die jongens hebben. Dat neemt niet weg dat – mede doordat er geen ander Nederlands ProTeam is – het jammer is dat er door hen maar weinig Nederlandse renners zijn aangetrokken voor komend jaar.”

Nederlands, maar niet oranje

Tietema zelf legde eerder bij ons hun keuzes al uit. “We hadden dit jaar al een selectie die best wel goed is in Nederlandse wedstrijden. Met acht van onze twaalf renners gaan we door. Maar waar we niet goed in zijn, daar moeten we ons versterken en dat dus aanvullen met renners die kwaliteiten hebben die bij ons nu nog ontbreken.”

“Dan kom je ook uit bij andere types, die in ons land niet te vinden zijn. Ja, we zijn Nederlands. Maar wie wij zijn, de manier waarop we onze video’s maken en hoe wij tegen wielrennen aankijken, dan is onze identiteit niet: ‘Wij zijn oranje’.”