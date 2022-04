Waalse Pijl: UAE Emirates presenteert ploeg rond topfavoriet Tadej Pogacar

Tadej Pogačar kent zijn teamgenoten voor de Waalse Pijl van aankomende woensdag. De Sloveense topfavoriet kan terugvallen op een sterke ploeg, met ‘luxeknechten’ als Juan Ayuso, Diego Ulissi en Marc Soler. Marc Hirschi, in 2020 winnaar van de Waalse Pijl, is eveneens van de partij en kan wellicht ook een gooi doen naar de overwinning.

Vorig jaar moesten ze in extremis afhaken door een coronageval binnen de entourage, maar nu is UAE Emirates wel present. Kopman Tadej Pogačar zal dus moeten terugvallen op zijn ervaring van 2020, toen hij al negende werd in de klimklassieker. Intussen is de Sloveen nog wat explosiever geworden en bovendien in topvorm. Pogačar was dit jaar al de beste in de UAE Tour, Tirreno-Adriatico en Strade Bianche en maakte als debutant indruk in de Ronde van Vlaanderen.

Mocht Pogačar woensdag een mindere dag hebben, dan is er nog geen man overboord voor UAE Emirates. Met Marc Hirschi rekent de sterrenformatie ook op de winnaar van 2020. De Zwitser werd vorig jaar nog gehinderd door gezondheids- en transferperikelen, maar is weer helemaal terug en is dit seizoen al goed voor heel wat ereplaatsen. Zo werd hij ruim een week geleden nog negende in de Amstel Gold Race. Welke rol krijgt Hirschi woensdag in de Waalse Pijl?

UAE Emirates heeft met Diego Ulissi ook nog een ideale bliksemafleider geselecteerd. De Italiaan reed in het verleden al meerdere keren top-10 in de Waalse Pijl en kwam in 2019 zelfs als derde boven op de Muur van Hoei, na winnaar Julian Alaphilippe en Jakob Fuglsang. De zeer beloftevolle Spanjaard Ayuso, diens oudere landgenoot Soler, Sloveen Jan Polanc en de Noorse hardrijder Vegard Stake Laengen vervolledigen de selectie.

Selectie UAE Emirates voor Waalse Pijl (20 april)

Juan Ayuso

Marc Hirschi

Vegard Stake Laengen

Tadej Pogačar

Jan Polanc

Marc Soler

Diego Ulissi