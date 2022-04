Deelnemers Waalse Pijl 2022

De laatste jaren is de Waalse Pijl verworven tot het schoolvoorbeeld van een ‘wachten-wachten-wachten-poef-poef’-koers. Alle krachtexploten komen samen op de laatste keer Muur van Huy en daarna treedt de wet van de sterkste op. De laatste jaren is Julian Alaphilippe (twee keer tweede, drie keer eerste) de alleenheerser, maar Alejandro Valverde is met vijf overwinningen nog altijd de koning van de Waalse Pijl. Beiden zijn er nu weer bij. Dit zijn alle deelnemers in 2022.

Startlijst

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

TOTALENERGIES

TEAM ARKEA-SAMSIC

ALPECIN-FENIX

B&B HOTELS-KTM

TREK-SEGAFREDO

TEAM DSM

UAE TEAM EMIRATES

BINGOAL PAUWELS SAUCES WB

TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO

AG2R CITROEN TEAM

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

LOTTO SOUDAL

GROUPAMA-FDJ

JUMBO-VISMA

MOVISTAR TEAM

SPORT VLAANDEREN-BALOISE

UNO-X PRO CYCLING TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

COFIDIS

BORA-HANSGROHE

EF EDUCATION-EASYPOST

