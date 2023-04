Waalse Pijl: UAE Emirates presenteert ploeg rond topfavoriet Pogacar

Tadej Pogačar kent zijn ploeggenoten voor aankomende woensdag, als de 87ste editie van de Waalse Pijl op het programma staat. De Sloveense topfavoriet kan in de finale rekenen op steun van onder meer Marc Hirschi, in 2020 zelf winnaar van de heuvelklassieker, en Diego Ulissi.

Vrijwel alle ogen zullen woensdag gericht zijn op Pogačar. De Sloveen is dit seizoen nagenoeg oppermachtig en was al elf keer aan het feest. Zo won hij op indrukwekkende wijze Parijs-Nice en de Ronde van Vlaanderen en afgelopen zondag was hij nog de beste in de Amstel Gold Race. Alleen: Pogačar wist in zijn drie eerdere deelnames aan de Waalse Pijl nog niet te schitteren. Bij zijn eerste optreden, in 2019, werd hij 53ste. In 2020 eindigde hij op de negende plaats en vorig jaar kwam hij niet verder dan een twaalfde stek.

Wachten op de Muur van Hoei of de tegenstand verrassen met een vroege aanval? De kopman van UAE Emirates weet nog niet welke koerstactiek hij zal hanteren. “Het is echt moeilijk om van ver te gaan. Ik denk niet dat het echt een optie is, maar dat zullen we zien. Het hangt ook van de koerssituatie af. Er zijn altijd veel aanvallen in de Waalse Pijl. Als het zoals in de Amstel een grote, sterke groep is, kan je wel van ver aanvallen. Ik zie mezelf alleen niet solo de Waalse Pijl winnen.”

Met Marc Hirschi en Diego Ulissi heeft de ploeg nog meer potentiële ijzers in het vuur, al lijkt UAE Emirates ook dit keer resoluut de kaart van Pogačar te trekken. Hirschi weet, in tegenstelling tot zijn Sloveense kopman, al wel hoe het voelt om de Waalse Pijl te winnen. De Zwitser was in 2020 de sterkste op de Muur van Hoei. Ook Ulissi presteerde in het verleden goed in deze koers: de Italiaan was al derde, achtste en tiende.

Felix Großschartner, George Bennett, Michael Vink en Vegard Stake Laengen vervolledigen de selectie.

