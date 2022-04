Waalse Pijl: Barguil kopman Arkéa-Samsic, Wellens voert Lotto Soudal aan

Arkéa-Samsic en Lotto Soudal hebben hun selecties voor de Waalse Pijl van aanstaande woensdag bekendgemaakt. De Franse formatie zet in op Warren Barguil, terwijl de Belgische ploeg rekent op Tim Wellens.

Barguil en Wellens kwamen elkaar al tegen in de Brabantse Pijl, die exact een week voor de Waalse Pijl verreden werd. De renner van Arkéa-Samsic, die eerder dit jaar al een etappe in Tirreno-Adriatico en de GP Miguel Indurain op zijn naam schreef, stond hier als nummer drie op het podium. Barguil kwam als vierde over de streep, maar de aanvankelijke nummer drie, Welles, werd door een gevaarlijke manoeuvre in de sprint teruggezet naar plek negen.

Barguils liefde voor de Waalse Pijl

Barguil reed al vier keer top-10 in de Waalse Pijl. Vorig jaar was hij Fransman nog vijfde, in 2020 eindigde hij als vierde. De Fransman heeft een liefde voor de koers met finish op de Muur van Huy, vertelt hij op de ploegsite. “Het is een paradox dat mijn passie voor de Waalse Pijl ontstond tijdens mijn eerste deelname, toen ik helaas moest opgeven. Maar het publiek langs de weg heeft me verleid. Ik dacht: wow!”

“Het mythische van de Muur van Huy is zijn stijgingspercentage, het is zo speciaal en het past perfect bij mijn kwaliteiten. Het is een klim waar ik zeker van hou en waar ik al een paar keer succesvol ben geweest. De Waalse Pijl is altijd op woensdag, wanneer ik vaak aan het trainen was. Maar ik keek de wedstrijd vaak terug”, aldus Barguil, die gesteund zal worden door Elie Gesbert, Lukasz Owsian, Simon Guglielmi, Winner Anacona, Alan Riou en Anthony Delaplace. Laatstgenoemde won onlangs Parijs-Camembert.

Lotto Soudal

De beste prestatie van Wellens in de Waalse Pijl is een zevende plek, in 2018. Afgelopen weekend reed de Belg nog twee koersen in Frankrijk, maar hier wist hij niet te imponeren. Naast Wellens zijn ook Thomas De Gendt, Sebastien Grignard, Matthew Holmes, Andreas Kron, Sylvain Moniquet en Viktor Verschaeve van de partij voor Lotto Soudal.