Vuelta-baas Guillen: “We houden vast aan 21 etappes” vrijdag 3 april 2020 om 09:30

De Vuelta a España is niet van plan om zijn wedstrijd in te korten. Koersdirecteur Javier Guillen vertelt aan de Spaanse sportkrant AS dat hij vast wil houden aan het aantal van 21 etappes.

De voorzitter van de Italiaanse wielerbond suggereerde eerder deze week dat de Vuelta op moet schuiven om plaats te maken voor de Giro. Daarnaast zijn er verschillende scenario’s om de wielerkalender opnieuw in te delen, bijvoorbeeld door de grote rondes in te korten of samen te voegen.

Guillen wil daar niets van weten en is niet van plan om concessies te doen. “Op dit moment wordt de Vuelta nog steeds gereden van 14 augustus tot en met 6 september”, reageert Guillen. “We denken niet na over een koers van minder dan 21 etappes.”

Aan de suggestie van de Italiaanse bond heeft hij geen boodschap. “Dat zijn slechts speculaties, die bovendien uit Italië komen en niet aansluiten bij de realistische aanpak die op dit moment wordt overwogen”. Wel geeft Guillen aan dat doorgaan van de Tour wat hem betreft prioriteit heeft. “De Tour is een onmisbaar evenement voor de wielersport”, stelt hij. Zowel de Vuelta als de Tour zijn eigendom van het Franse ASO.

Hoewel verplaatsing van zijn wedstrijd nog niet aan de orde is, houdt Guillen de optie wel open. “We begrijpen dat het een complexe situatie is wanneer wedstrijden opnieuw een plek moeten krijgen en dit gecombineerd moet worden met wedstrijden in die periode, zoals de Vuelta. Daarin zullen we genereus moeten zijn”, aldus Guillen.