Voorzitter Italiaanse bond: “Giro d’Italia mogelijk in augustus” dinsdag 31 maart 2020 om 13:08

In Italië hoopt men nog steeds vurig dat de Giro d’Italia in 2020 alsnog verreden kan worden. Nu een scenario met een Grande Partenza eind mei of begin juni onwaarschijnlijk lijkt, kijkt men naar een mogelijkheid later dit jaar. De Italiaanse bondsvoorzitter Renato Di Rocco (tevens vice-voorzitter van de UCI) meldt aan Spazio Ciclismo dat een Giro in augustus momenteel als serieuze optie geldt.

Drie opties

Di Rocco vertelde in een conference call met organisatoren, ploegen en renners dat er momenteel drie opties zijn om de kalender te hervatten: 1 juli, 15 juli en 1 augustus. Dit betekent dat de internationale wielerunie er rekening mee houdt dat er ook de komende maanden geen wedstrijden verreden kunnen worden. Momenteel geldt er een stop tot eind april.

“Het is een puzzel die noodzakelijkerwijs veel geduld en wijsheid vergt, want er is weinig ruimte en de wedstrijden in de eerste drie maanden van het seizoen moeten in de laatste drie maanden opnieuw worden gepositioneerd”, aldus Di Rocco, die er rekening mee houdt dat de renners een maand nodig hebben om opnieuw in conditie te komen. Dit betekent dat er in juni mogelijk al voorbereidingswedstrijden ingepland worden.

Giro in augustus

Indien het niet mogelijk is om de Tour de France te rijden in juli, is een verschuiving van La Grande Boucle naar augustus een optie. Indien de Tour wel in juli verreden kan worden, zou er in augustus plaats zijn voor de Giro. Dat houdt in dat de Vuelta (die vooralsnog gepland staat van 14 augustus tot 6 september) moet opschuiven.

Di Rocco geeft aan niet te hopen dat er wedstrijden zonder publiek verreden worden. “Het zal een buitengewone gelegenheid worden, vooral voor Italië, om na een periode van compressie weer opnieuw te beginnen. Een maand of twee thuisblijven is voor iedereen buitengewoon moeilijk. Ik denk dat de wedergeboorte een moment van passie en enthousiasme kan zijn. De renners moeten dan toegejuicht kunnen worden.”