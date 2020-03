Oud-UCI-voorzitter Cookson pleit voor drie grote rondes van twee weken dinsdag 24 maart 2020 om 10:07

Volgens Brian Cookson kan het inkorten van de drie grote rondes naar twee weken ertoe leiden dat zowel de Giro, Tour als Vuelta dit jaar eventueel nog verreden kunnen worden. Dat schrijft de voormalig voorzitter van de UCI op Twitter.

Cookson heeft kennis genomen van het voornemen van de Tour om de wedstrijd op de geplande datum door te laten gaan. “ASO zegt op dit moment blijkbaar dat de Tour op de geplande data zou kunnen plaatsvinden, maar dan zonder startdorpen, publiciteitskaravaan, enz. Ik zal zeer verbaasd zijn als dat gebeurt, gezien de situatie in Frankrijk op dit moment”, aldus Cookson.

Giro in september, Vuelta in oktober

Hij komt daarom met een suggestie. “Als de Olympische Spelen worden uitgesteld, zou dat meer ruimte geven in de kalender voor een verkorte Tour de France, misschien eind juli of augustus. Een twee weken durende Tour zou dan ruimte laten voor een twee weken durende Giro in september een soortgelijke twee weken Vuelta in oktober.” Daarnaast stelt Cookson voor dat de monumenten in de weekenden plaats kunnen vinden en andere voorjaarsklassiekers gedurende de week.

Cookson verliest echter de realiteit niet uit het oog en houdt een slag om de arm. “Het hangt allemaal af van een belangrijke verbetering van de gezondheidssituatie in Frankrijk, Italië en Spanje. Waarvan nog geen sprake is. Zo niet, dan zou het hele seizoen wel eens verloren kunnen gaan.”

1. ASO are at present apparently saying the Tour could take place on the planned dates but without start villages, publicity caravan, etc. I’ll be very very surprised if that happens, given the situation in France at the moment. But if things do improve sufficiently then… — Brian Cookson OBE (@BrianCooksonOBE) March 23, 2020

2. here are my suggestions. Perhaps if the Olympics are delayed to October or even postponed to 2021, that would give more space in the calendar for a shortened TdF to take place, maybe late July or August. A two week TdF would then leave room for a delayed 2 week Giro in… — Brian Cookson OBE (@BrianCooksonOBE) March 23, 2020

3. September and a similar 2 week Vuelta in October. Postponed lesser Spring Classics could take place in the midweeks, maybe even at the same time as the Grand Tours, with postponed Monuments (M-SR, L-B-L, RVV, P-R) slotting into intermediate weekends. But it all depends on…. — Brian Cookson OBE (@BrianCooksonOBE) March 23, 2020

4. a major improvement in the health situation in France, Italy and Spain. Which there is no sign of just yet. If not, the whole season could well be lost. Apologies if these Tweets don’t all read together. Just a quick cut and paste of a few thoughts. — Brian Cookson OBE (@BrianCooksonOBE) March 23, 2020

Trentin: “Organiseer slechts één grote ronde”

Matteo Trentin heeft een ander idee om de krapte op de wielerkalender te bestrijden. Hij pleit voor één grote ronde. “Waarom organiseer je dit jaar niet slechts één grote ronde?” schrijft hij op Twitter. “Starten in Rome, passeren van Madrid, finishen in Parijs. De beste renners aan de start aan de start en een geweldige manier om alle mensen te herenigen met een wielerwedstrijd na deze verschrikkelijke tijd!”

Why not organize only one GT this year? Start in Rome , passing through Madrid , finish in Paris. All the best on the start and a great way to reunite all the people with a bike race after this horrible time! #3GTn1 — Matteo Trentin (@MATTEOTRENTIN) March 24, 2020