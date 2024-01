woensdag 17 januari 2024 om 15:22

Vuelta a España mag voorlopig niet finishen op de hoogste geasfalteerde klim van Europa

De Vuelta a España zal voorlopig geen etappe kennen met finish op La Veleta, de klim met de top boven de 3.300 meter boven zeeniveau. Dat heeft wedstrijdbaas Javier Guillén gezegd tijdens een bijeenkomst van de sportpers in de stad Valladolid.

“We zouden graag een etappe op La Veleta finishen, op meer dan 3.000 meter hoogte, maar op dit moment hebben we niet de benodigde vergunningen van de autoriteiten”, vertelt Guillén daarover volgens Ciclo 21. “Dat respecteren we, maar we werken er nog steeds aan om een etappe op grotere hoogte te laten finishen dan ooit eerder is gedaan.”

De 42,5 kilometer lange beklimming naar Pico La Veleta ligt in de Sierra Nevada. Met zijn 3.300 meter is het niet alleen de hoogste geasfalteerde beklimming van Spanje, maar zelfs van geheel Europa. De weg – die doodloopt – voert je vanuit Granada in ongeveer 40 kilometer van een hoogte van 709 meter naar de top op 3.300 meter.

Alhoewel, de top ligt eigenlijk nog een ruime kilometer verder, maar dan zal je wel een onverharde weg moeten trotseren. Met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,5% overwin je maar liefst 2.688 hoogtemeters.

Pico de Veleta, Cenes De La Vega, Spain • Distance: 42.5 km, Elevation: 2593 m, Avg. Grade: 6.1 %

Iets lager (op 2.851 meter) ligt het Observatorio del Pico Veleta. Om deze top te bereiken kan je voor het merendeel dezelfde weg volgen, maar het slot loopt over een andere weg. Bij wijze van spreken is dat de op één-na-hoogste beklimming van Spanje. In 2022 was er sprake van een aankomst ter hoogte van dat observatorium.