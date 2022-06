Vuelta a España wil een etappefinish op bijna 2900 meter hoogte

De vijftiende etappe van de Vuelta a España van dit jaar komt in de oorspronkelijke plannen al op 2510 meter hoogte aan, maar mogelijk ligt de finish begin september nog een stuk hoger. Javier Guillén, koersdirecteur, bevestigt namelijk dat wordt geprobeerd om de bergetappe naar de Sierra Nevada te laten finishen op 2896 meter hoogte.

Het parcours van de Vuelta a España van dit jaar is al even bekend. In december werd de route, die op vrijdag 19 augustus in Utrecht begint en op zondag 11 september in Madrid eindigt, door de organisatie onthuld. Mogelijk ondergaat de vijftiende etappe, een bergrit tussen Martos en de Sierra Nevada, echter een drastische verandering en krijgt deze de hoogste finish in de historie van de Grote Rondes.

Koersdirecteur Javier Guillén bevestigde namelijk in gesprek met RTVE dat het de bedoeling van organisator Unipublic is, dat de etappe met aankomst in het skigebied Sierra Nevada een paar kilometer hoger zal eindigen dan in Pradollano. De beoogde finishlocatie is het observatorium van de Sierra Nevada, op 2896 meter hoogte. Daarmee zou de slotklim vijf kilometer langer worden en bijna 400 meter hoger zijn.

De aankomst bij het observatorium zou een mijlpaal zijn in de geschiedenis van de Grote Rondes, want het zou de hoogste top zijn waar een etappe ooit is geëindigd.