Vuelta a España deelt wildcards uit, geen uitnodiging voor Caja Rural

De Vuelta a España heeft als laatste van de drie Grote Rondes bekendgemaakt welke ploegen dit jaar een wildcard ontvangen. De keuze is gevallen op Euskaltel-Euskadi, Kern Pharma en Burgos-BH. Het vierde Spaanse ProTeam, Caja Rural-Seguros RGA, ontving geen uitnodiging.

Alle achttien WorldTeams nemen automatisch deel aan de Vuelta en ook de twee beste ProTeams van 2021, Alpecin-Fenix en Arkéa Samsic, hebben hun uitnodiging aangenomen. Volgens de UCI-reglementen mogen internationale mannenwedstrijden maximaal 176 renners aan de start hebben en dat betekent voor Grote Rondes 22 ploegen van acht renners. Naast de achttien WorldTeams en de twee beste ProTeams, had de Vuelta dus nog twee wildcards te besteden.

De wedstrijdorganisatie van de Spaanse Grote Ronde had echter een verzoek ingediend om het aantal deelnemende ploegen te verhogen en dat werd door de UCI ingewilligd. Daardoor telt het veld geen 176 renners en 22 ploegen, maar 184 renners en 23 teams. De twee wildcards en de derde extra wildcard zijn uitgedeeld aan de Spaanse ProTeams Euskaltel-Euskadi, Kern Pharma en Burgos-BH. De uitzondering geldt alleen voor het seizoen 2022.

De Vuelta a España begint dit jaar op vrijdag 19 augustus in het Nederlandse Utrecht. De ronde eindigt drie weken later, op zondag 11 september, in Madrid.

Giro en Tour

Eerder maakten ook de andere Grote Rondes al bekend welke ploegen met een wildcard van start gaan. In de Giro d’Italia viel de keuze op Bardiani-CSF-Faizanè, Drone Hopper-Androni Giocattoli en EOLO-Kometa, terwijl Arkéa Samsic zijn uitnodiging als tweede beste ProTeam teruggaf voor de Italiaanse ronde. In de Tour de France staan het Franse B&B Hotels-KTM en TotalEnergies met een wildcard aan het vertrek.