Giro d’Italia deelt wildcards uit aan Italiaanse ProTeams

De wildcards voor de 105e Giro d’Italia zijn bekendgemaakt. Naast de achttien WorldTeams en Alpecin-Fenix als beste ProTeam van 2021 zijn de andere drie uitgenodigde ploegen Bardiani-CSF-Faizanè, Drone Hopper-Androni Giocattoli en EOLO-Kometa.

Volgens de UCI-reglementen had ook Arkéa-Samsic – als het op een na beste ProTeam van 2021 – het recht om deel te nemen aan de Giro, maar de Franse ploeg bedankte voor de uitnodiging. De formatie van Emmanuel Hubert wil komend seizoen namelijk promoveren naar de WorldTour en daarvoor moet het team tot de beste achttien ploegen horen – gerekend over de jaren 2020, 2021 en 2022. Omdat in een grote koers als de Giro relatief weinig punten zijn te vergaren voor de UCI-ranking, laat het team de eerste Grote Ronde van het jaar liever aan zich voorbijgaan.

Omdat Arkéa-Samsic zijn startbewijs teruggaf aan de organisatie, was er plaats voor een derde wildcard. De keuze is gevallen op alle drie de Italiaanse ProTeams: Bardiani-CSF-Faizanè, Drone Hopper-Androni Giocattoli en EOLO-Kometa. Deze drie ploegen waren ook in 2021 erbij.

De 105e Giro d’Italia staat voor 6-29 mei op de kalender.

Deelnemende ploegen Giro d’Italia 2022

AG2R Citroën

Astana Qazaqstan

Bahrain Victorious

BORA-hansgrohe

Cofidis

EF Education-EasyPost

Groupama-FDJ

INEOS Grenadiers

Intermarché-Wanty-Gobert

Israel-Premier Tech

Jumbo-Visma

Lotto Soudal

Movistar

Quick-Step Alpha Vinyl

BikeExchange-Jayco

Team DSM

Trek-Segafredo

UAE Emirates



Alpecin-Fenix

Bardiani-CSF-Faizanè

Drone Hopper-Androni Giocattoli

EOLO-Kometa