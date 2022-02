ASO deelt vier wildcards uit voor Tour de France 2022

De vier wildcards voor de Tour de France 2022 zijn uitgedeeld door organisator ASO. Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic zijn automatisch uitgenodigd als beste twee ploegen van de Europe Tour 2021. De twee andere wildcards zijn voor Franse teams: B&B Hotels-KTM en TotalEnergies.

Geen verrassingen dus bij de wildcardploegen, op het eerste gezicht. Alpecin-Fenix en Arkéa-Samsic krijgen vanwege hun prestaties van vorig jaar automatisch een wildcard voor elke WorldTour-wedstrijd, maar mogen die weigeren. Die gedachte zal echter nooit door het hoofd geschoten zijn voor de Tour de France.

B&B Hotels-KTM, met onder meer Pierre Rolland in de ploeg, en TotalEnergies, met het nieuwe uithangbord Peter Sagan, zijn de enige twee overgebleven Franse teams.

Uno-X kijkt naar de toekomst

Eerder liet de verrassende Noorse formatie Uno-X openlijk weten in te zetten op een wildcard voor de Tour 2022, vanwege de start in het Deense Kopenhagen. De geel-rode formatie heeft liefst acht Denen in de selectie.

In een eerste reactie zegt CEO Jens Haugland van Uno-X op sociale media: “We respecteren deze beslissing volledig en zijn dankbaar voor alle geweldige uitnodigingen dit seizoen. We blijven strijden. Onze ploeg zal snel te zien zijn in veel grote rondes. We kijken naar de lange termijn.”

Naast de vier ProTeams met een wildcard zijn, natuurlijk, ook de achttien WorldTeams van de partij in de Tour de France. Die ploegen zijn verplicht te starten. Vorig jaar waren er nog negentien WorldTeams, maar van dat startveld is Qhubeka-NextHash weggevallen.

💛 #TDF2022 team selection 💛 ✅ The 18 UCI WorldTeams ✅ 🇧🇪@AlpecinFenix and 🇫🇷@Arkea_Samsic, 1st and 2nd placed UCI ProTeams in 2021 ✅ 🇫🇷@BBHOTELS_KTM and 🇫🇷@TeamTotalEnrg, invited by the organizers. 🤩 See you in July! pic.twitter.com/WFbdyGUy1l — Tour de France™ (@LeTour) February 11, 2022