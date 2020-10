Vuelta 2020: Organisatie grijpt in, geen finish op Tourmalet

De Vuelta a España zal dit jaar toch niet finishen op de mythische Col du Tourmalet. De organisatie heeft namelijk besloten om niet naar Frankrijk te trekken, met als gevolg dat het parcours van de zesde etappe flink is gewijzigd.

De renners kregen in de zesde etappe aanvankelijk de Col de Portalet, de Col d’Aubisque en de Tourmalet voor hun kiezen, maar het organiserende ASO heeft vandaag besloten om toch niet naar Frankrijk te trekken met de Vuelta. De organisatie heeft al een alternatieve etappe gepresenteerd.

De hertekende rit begint wel gewoon in Biescas en trekt vervolgens naar de Alto de Petralba (6,3 km aan 5%) van derde categorie en de Puerto de Cotefablo (13 km aan 4,3%) van tweede categorie. De renners zullen komende zondag nog altijd finishen bergop, om precies te zijn in skistation Sallent de Gállego-Aramón Formigal. Dit is een beklimming van eerste categorie.

Op de Formigal (14,5 km aan 4,6%, maximaal 10%) zijn in het verleden al vaker Vuelta-duels uitgevochten. In 2013 boekte een nog jonge Warren Barguil er een zege en in 2016 wist Nairo Quintana na een waar spektakelstuk Chris Froome op meer dan twee minuten te rijden. In de Giro d’Italia werd deze week ook al besloten om niet naar Frankrijk te trekken voor de voorlaatste etappe.