Julian Dubbeld • zondag 27 augustus 2023 om 19:33

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 3 naar Andorra – Meteen het hooggebergte in

De Vuelta a España 2023 gaat op de derde dag al gelijk het hooggebergte in. Na het Gran Salida in Barcelona trekt het peloton naar het noorden, waar de bergen van Andorra opgezocht worden. De klassementsfavorieten zullen dus meteen op hun hoede moeten zijn. Wie grijpt de macht in Arinsal? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Een dag na de aankomst op Montjuïc verlaten de renners Catalonië om het hooggebergte in te trekken. Aan het einde van de derde rit rijden de renners op een hoogte van bijna 2.000 meter, in dwergstaat Andorra om precies te zijn.

De start op maandag vindt plaats in de kleine gemeente Súria, waar een lange vlakke aanloop naar de landsgrenzen plaatsvindt. Alhoewel, vlak? In de eerste dertig kilometer klimt het peloton rustig naar een hoogte van 900 meter, zonder dat het echt ergens steil wordt. Tussen kilometer 14 en kilometer 22 worden de meeste hoogtemeters overbrugd als er een ongecategoriseerde klim van 8 kilometer aan 3,6% staat te wachten. Een vroege vlucht zal alle tijd krijgen om hier weg te rijden.

Halverwege de rit rijden de renners de provincie Lleida binnen, waar de gemeenten Coll de Nargó en El Pla de Sant Tirs worden aangedaan. Het wordt hier al duidelijk dat we door bergachtig gebied rijden. De echte bergen moeten dan nog komen.

Na 107 kilometer rijdt het peloton Andorra binnen. De dwergstaat tussen Frankrijk en Spanje is een geliefd gastland van de Vuelta. Al 24 keer eerder deed de Vuelta Andorra aan. De laatste keer was in 2019, toen de piepjonge Tadej Pogacar Nairo Quintana en Primoz Roglic voorbleef.

Dan begint het echte klimwerk, met twee cols van eerste categorie. De eerste is de Coll d’Ordino (19,8 km aan 4,9%) vanuit de Andorrese hoofdstad Andorra la Vella. De klim loopt redelijk gelijk, al liggen de stijgingspercentages in de slotkilometer boven de acht procent. Bovendien liggen op de top, op 21 kilometer van de finish, bonificatieseconden: acht, vijf en twee.

Na een afdaling beginnen de renners aan de slotklim die, alhoewel een stuk korter dan de Coll d’Ordino, een stuk selectiever gaat zijn. De klim naar Arinsal (6,9 km aan 8,2%) is bijna zeven kilometer aan een gemiddeld stijgingspercentage van meer dan acht procent. De percentages schieten regelmatig boven de 10%. Pittige kost! Reken maar dat er hier verschillen gaan plaatsvinden.

Maandag 28 augustus, etappe 3: Súria – Arinsal, Andorra (158,5 km)

Officieuze start: 13.15 uur

Officiële start: 13.27 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.45 uur

Afstand: 158,5 kilometer

Favorieten

Vamos! De mannen voor het algemeen klassement krijgen in de 78ste editie van de Vuelta a España nauwelijks de tijd om warm te draaien. Op maandag 28 augustus roept de klimplicht al met een eerste serieuze bergrit in Andorra, van Súria naar Arinsal, met in de finale toch twee serieuze beklimmingen. Hier zal het kaf van het koren worden gescheiden, en krijgen we meteen een beeld van de (eerste) waardeverhoudingen. Wie beschikt er over de benen om ook daadwerkelijk mee te doen om de eindzege? En wie moet zich al zorgen maken over zijn klassementsambities?

We verwachten met andere woorden een eerste clash tussen de favorieten, en niet alleen voor (eventuele) tijdswinst. We hebben het nog altijd maar over de derde etappe van de Ronde van Spanje en in de eerste week van een grote ronde zien we vaak nog een ietwat traditioneel koersverloop. Vluchters krijgen zo vroeg in de wedstrijd vaak nog niet de ruimte, en klassementsmannen koersen vaak nog in de veronderstelling dat er iets te halen valt. Het is dan ook aannemelijk om te denken dat de beste klimmers in dit Vuelta-peloton maandag zullen strijden om de ritoverwinning.

De eerste twee namen die dan naar voren komen, rijden voor dezelfde ploeg: we hebben het natuurlijk over Primož Roglič en Jonas Vingegaard. De twee klassementstroeven van Jumbo-Visma krijgen maandag wellicht al een eerste kans om hun overwicht uit te spelen, en de grootste concurrent Remco Evenepoel onder druk te zetten. De finale in Andorra leent zich tot spektakel en koers, en de mannen van Jumbo-Visma zullen elke gelegenheid willen aangrijpen om de wedstrijd hard te maken. Waarom wachten op de derde week? De eerste klap is immers vaak een daalder waard.

De twee matadoren kunnen het goed met elkaar vinden en zijn dan ook niet bang voor muiterij op het Jumbo-Visma-schip. “We werken echt supergoed samen. Hoe dat deze Vuelta gaat zijn, dat gaan we wel zien. We zullen elkaar helpen, want we koersen niet tegen elkaar. Wie de echte kopman wordt, dat hoeven we nu ook nog niet te bepalen.” Roglič en Vingegaard beginnen kortom op gelijke voet aan deze Vuelta en dus is het lastig om iemand naar voren te schuiven als topfavoriet, maar we gaan toch voor Roglič. De Sloveen kende op het oog namelijk dé perfecte voorbereiding op de laatste grote ronde van het seizoen.

Waar Roglič zich op hoogte in alle rust kon voorbereiden op de Vuelta, was het voor Vingegaard toch meer een ‘knip- en plakwerk-voorbereiding’. De Deen nam na zijn Tourtriomf wat gas terug, maar er waren de voorbije weken natuurlijk ook de nodige plichtplegingen. Vingegaard zag geen mogelijkheid meer om een hoogtestage in te lassen voor de Vuelta, wat toch wel een nadeel is in het wielrennen anno 2023. De vraag is dan ook hoe het nu precies met zijn vorm is gesteld. Is de tweevoudige Tourwinnaar goed genoeg om de boel uiteen te ranselen bergop? Of heeft hij juist nog wat tijd nodig om weer in topvorm te komen?

Hoe dan ook, de meeste ogen zijn gericht op de geel-zwarte brigade van Roglič en Vingegaard, maar er zijn natuurlijk meer kapers op de kust. We denken meteen aan Remco Evenepoel, die voor een mooie maar ook lastige uitdaging staat: het succesvol verdedigen van zijn Vuelta-titel. De kopman van Soudal Quick-Step zal dan met meerdere toppers moeten afrekenen, maar zal toch vooral kijken naar de Jumbo-Visma-ploeg. Maandag volgt een eerste, zeer belangrijke test voor Evenepoel. Is de huidige wereldkampioen in het tijdrijden bergop in staat om de mannen van Jumbo-Visma het leven zuur te maken?

Ook voor Evenepoel is het in zekere zin een nieuw ijkpunt in zijn carrière, een belangrijk examen als ronderenner. “Zelf hoop ik opnieuw te ontdekken hoe ik het op langere beklimmingen en op grotere hoogte doe. Met Jonas en Primož is dat meteen tegen de beste klassementsrenners van de voorbije maanden. Die twee tonen zich altijd en overal waar ze maar zijn. Ik wil vergelijken hoe mijn niveau is ten opzichte van dat van hen”, liet hij in de week voor de Vuelta-start weten. De Belg heeft de laatste jaren reuzenstappen gezet, ook als klimmer, maar resulteert dit maandag in een knalprestatie?

Waar drie honden vechten om een been, gaat een renner van UAE Emirates er dan mee heen? Dat zou zomaar kunnen, want de ploeg heeft met Juan Ayuso en João Almeida twee wereldtoppers in de gelederen. De ploeg is met twee kopmannen begonnen aan de Vuelta, al is het de vraag of we maandag al niet meer weten over de waardeverhoudingen en wie er nu daadwerkelijk in aanmerking komt voor een topklassering in Madrid. Ayuso kende naar eigen zeggen een perfecte voorbereiding op zijn thuisronde, Almeida koerst met wat meer twijfels rond. Toch verwachten we beide renners op de voorposten in Andorra.

De twee UAE-mannen komen normaal misschien iets te kort bergop, maar kunnen wellicht profiteren van de rivaliteit tussen de ‘Grote Drie’. Daar zal ook Aleksandr Vlasov, de kopman van BORA-hansgrohe, op hopen. De Russische klimmer was de voorbije weken al uitstekend op dreef in de Spaanse voorbereidingskoersen en zal dan ook met vertrouwen uitkijken naar de eerste bergrit in deze Vuelta. Een goede Vlasov hoort zeker bij de betere klimmers en dat maakt hem tot een van de favorieten voor de dagzege, zeker als hij ook nog wat ruimte krijgt van de écht grote kanonnen. Zijn goede sprint kan ook nog van pas komen.

De grote mannen voor het klassement zullen elkaar ongetwijfeld bekampen in de eerste bergrit, maar we moeten ook rekening houden met een scenario waarin Roglič, Vingegaard en Evenepoel elkaar in een sportieve wurggreep houden. Dan is het aan de goede klimmers, die misschien wat minder gevaarlijk zijn voor het klassement, om toe te slaan. De eerste naam die ons te binnenschiet, is die van Romain Bardet.

De Fransman stond in het verleden al tot twee keer toe op het podium van de Tour de France, maar staat dit jaar niet met klassementsambities aan de start van de Vuelta. Twee jaar geleden reed de Fransman van Team dsm-firmenich ook frank en vrij als rittenkaper rond in de Ronde van Spanje en dat ging hem destijds goed af. Bardet won toen namelijk de veertiende etappe, een bergrit met aankomst op Pico Villuercas, en hoefde dat jaar alleen zijn toenmalige ploeggenoot Michael Storer te laten voorgaan in het bergklassement.

Over het bergklassement in de Vuelta a España gesproken, een mooi bruggetje: Jay Vine leek vorig jaar op weg naar winst in dit nevenklassement. De Australiër kwam in zijn wit-blauwe bergtrui echter ten val in de slotweek en zag zo zijn bergdroom uiteen spatten. Dit jaar zullen we Vine waarschijnlijk niet in de bergtrui zien, aangezien hij met Ayuso en Almeida twee kopmannen heeft om voor te rijden.

En toch sluiten we niet uit dat hij maandag als eerste over de streep komt in het skidorpje Arinsal. Vine was de laatste weken namelijk bijzonder goed op dreef, is een van de betere klimmers in het peloton en zal zo vroeg in de Vuelta misschien toch nog wel de nodige vrijheid krijgen van zijn ploeg. De klimmer wordt niet als een gevaar gezien voor het klassement en dit kan alleen maar in zijn voordeel uitpakken. Als Vine al in een vroeg stadium aanvalt, als onderdeel van een UAE-plan, wie gaat hem dan terughalen?

Onze laatste ster gaat naar een renner, die zeker de nodige vraagtekens heeft over zijn vorm: Enric Mas. De Spaanse kopman van Movistar kende door een zeer vroege valpartij in de Tour de France een verre van optimale voorbereiding op zijn thuiskoers, maar heeft zich de laatste weken in alle luwte wel op hoogte kunnen klaarstomen voor de Vuelta. Dit kan weleens in zijn voordeel uitpakken: de concurrentie zal hem in deze fase van de koers wellicht nog wat onderschatten. En dat is zeer gevaarlijk: we moeten immers niet vergeten dat Mas in 2018, 2021 en vorig jaar tweede werd in de Ronde van Spanje. In de ploegentijdrit maakte hij alvast een sterke indruk.

Er zijn al de nodige renners de revue gepasseerd, maar wat mogen we verwachten van de mannen van INEOS Grenadiers? Geraint Thomas voert de selectie aan, maar we zien de Brit nu niet meteen uitpakken in de eerste de beste aankomst bergop. De nummer twee van de voorbije Giro zal wat in de ronde moeten groeien, is toch onze verwachting. Ook van Egan Bernal mogen we geen wonderen verwachten. Nee, dan verwachten we misschien nog wel het meest van Thymen Arensman. De Nederlander, vorig jaar nog zesde in de Vuelta en winnaar van de koninginnenrit, kan wellicht profiteren van zijn rol in de schaduw.

En verder? BORA-hansgrohe houdt, naast kopman Vlasov, met Sergio Higuita en de jonge groterondedebutant Cian Uijtdebroeks nog twee sterke klimmers achter de hand. EF Education-EasyPost rekent dan weer op Hugh Carthy, drie jaar geleden nog derde in de Vuelta. Eddie Dunbar hoopt als kopman van Jayco AlUla goed voor de dag te komen, terwijl Bahrain Victorious – met Mikel Landa, Damiano Caruso, Santiago Buitrago en Wout Poels – in de breedte iets kan ondernemen. Let verder ook op Lenny Martinez (Groupama-FDJ), Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) en Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic). En wat kan Bauke Mollema nog namens Lidl-Trek?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Primoz Roglic

*** Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel

** Juan Ayuso, Aleksandr Vlasov, João Almeida

* Romain Bardet, Jay Vine, Enric Mas, Thymen Arensman

Weer en TV

In startplaats Súria is het maandag goed toeven en dat zullen de renners graag horen. Ze starten rond de klok van 13.00 uur in droge omstandigheden en aan een graad of 22. Het blijft helaas niet droog, want op weg naar Arinsal zal het flink gaan regenen. Op de top van de slotklim is het ook behoorlijk fris, met een gemiddelde temperatuur van zo’n twaalf graden.

De Vuelta a España is de komende weken live te volgen via Eurosport, de online kanalen van Eurosport, Discovery en GCN én Sporza. Eurosport is er live bij vanaf 14.30 uur, Sporza begint dan weer om 15.50 uur met de live-uitzending.