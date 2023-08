Nick Doup • donderdag 24 augustus 2023 om 17:19

João Almeida met wat vraagtekens aan start Vuelta: “In Andorra zien we al verschillen”

Interview João Almeida staat niet in topvorm aan de start van de Vuelta a España. Dat gaf de kopman van UAE Emirates toe tijdens de persconferentie in aanloop naar de start in Barcelona. “Mijn vorm is niet echt hetzelfde als voor de Giro, omdat ik een tegenslag heb gehad na het WK”, aldus de nummer drie van de voorbije Ronde van Italië.

“Mijn vorm is best goed, die is wel oké”, geeft Almeida wat twijfelachtig aan. “Deze voorbereiding is heel anders verlopen dan op de Giro, want ik heb niet zoveel getraind als ik had gewild. Maar ik heb wel genoeg getraind. Daarom denk ik wel een goede vorm te hebben. Ik ga snel uitvinden hoe goed het zal gaan.”

De Portugese klimmer trekt de vergelijking met vorig jaar, toen hij op een vijfde plaats strandde in het eindklassement van de Vuelta. Hij deed toen nooit echt mee om de podiumplaatsen, wel groeide hij in de ronde. “Vorig jaar was mijn voorbereiding niet ideaal en had ik veel tegenslagen. Dit jaar was wat dat betreft veel beter. Ik kijk uit naar de eerste week in dit sterke deelnemersveld”, vertelt hij.

Jumbo-Visma is de ploeg om tegenop te kijken, met Tourwinnaar Jonas Vingegaard en Girowinnaar Primož Roglič. De laatste twee keer dat Almeida in een koers tegen Vingegaard reed, was in de Ronde van Lombardije 2021 en 2022. “Hij is natuurlijk heel sterk”, weet de Portugees. “Hij komt uit de Tour en heeft goede rust genomen. En ook als hij geen hoogtestage heeft gedaan, dan heeft hij een goede voorbereiding gehad.”

“Jumbo-Visma is heel sterk en we gaan zien hoe zij het aan aanpakken, maar ik kan dat nu niet voorspellen. In Andorra (etappe 3, red.) gaan we al gelijk de eerste verhoudingen zien”, zegt Almeida, die wel toegeeft dat op de openingsploegentijdrit niet getraind is. “We hebben dat niet echt voorbereid. Dat had beter gekund. Maar het gevoel is goed. Winnen wordt lastig, dus het belangrijkste is om niet te vallen, geen pech te hebben en het gat klein te houden met de rest. Dan mogen we blij zijn.”

‘Strijden om het podium’

Almeida deelt het kopmanschap met Juan Ayuso, de nummer drie van de Vuelta 2022. “Het gaat niet makkelijk worden tegen deze tegenstand, maar onze samenwerking is goed. Ik denk dat we wel kunnen strijden om het podium”, aldus de Portugese klimmer. Ayuso deelt die mening. “Je wil natuurlijk minimaal hetzelfde bereiken als vorig jaar, maar het deelnemersveld is nu wel sterker.”

Na een lange periode vol tegenslag heeft het Spaanse toptalent zich wel optimaal kunnen voorbereiden op de Ronde van Spanje. “Ik ben blij om hier aan de start te staan, want het is mentaal en fysiek een lastig jaar geweest. Ik voel mij bijna 100% en wil genieten van deze wedstrijd, vooral omdat vorig jaar een droom is uitgekomen hier”, stelt Ayuso.

“Ik had graag meer wedstrijden gereden dit seizoen, maar dat lukte helaas niet.” Toch ziet de Spanjaard er het positieve van in, doelend op frisheid. “Dat kan hier een voordeel zijn. In de eerste week misschien niet, maar in de slotweek wel. Dat ik in het voorjaar minder gekoerst heb dan gepland was, kan nu een voordeel zijn voor mij.”

‘Jumbo-Visma heeft een van de sterkste ploegen die ik ooit heb gezien’

Vorig seizoen reed de 20-jarige Ayuso onbevangen, maar nu gaat hij het anders aanpakken met UAE Emirates. “Het deelnemersveld is sterker en het parcours is nog zwaarder. Jumbo-Visma heeft hier een van de sterkste ploegen die ik ooit heb gezien sinds ik fan ben van het wielrennen ben. En dan heb je ook nog Remco Evenepoel”, zegt hij.

“Het wordt daarom een heel andere wedstrijd. We moeten daarom anders koersen. Het doel blijft hetzelfde, en ik hoop voor het eerst een rit te winnen. Dat zou prachtig zijn.” Het Vuelta-parcours vindt hij dus lastiger dan vorig seizoen. “De derde week was vorig jaar makkelijker, nu is die heel zwaar”, geeft hij aan.