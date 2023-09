Julian Dubbeld • zaterdag 16 september 2023 om 19:25

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 21 naar Madrid – Zet Dainese zich naast Groves?

De slotetappe van de Vuelta eindigt ook dit jaar met een lokaal circuit in de straten van Madrid. De organisatie kiest wederom voor een korte etappe, waarin de renners uitgebreid de ruimte krijgen om de afgelopen drie weken door te nemen. Pakt Kaden Groves zijn derde? Of zet Alberto Dainese zich nog op gelijke hoogte? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Etappe 21 start bij de Hipódromo de la Zarzuela, een paardenracebaan net buiten Madrid. Onderweg naar het lokale circuit is ruimte genoeg voor de welbekende foto’s en andere plichtplegingen. De winnaar van de rode trui is immers al bekend.

Met nog 58 kilometer te gaan, draaien de renners het rondje in Madrid op. De weg voert hen over de Paseo del Prado, Paseo de Recoletos, Calle de Alcalá en de Gran Via om te finishen bij de Plaza de Cibeles.

Dit rondje van 5,8 kilometer staat tienmaal op het programma. In de laatste ronde zullen de sprinters uitmaken wie de laatste rit op zijn naam mag schrijven. Vorig jaar won de verrassende Sebastián Molano voor Mads Pedersen en ploegmaat Pascal Ackermann.

Na de rit is het tijd voor de huldigingen. De dragers van de leiderstruien krijgen hun welverdiende ceremonie.

Zondag 17 september, etappe 21: Madrid-Madrid (101,1 km)

Officieuze start: 17.14 uur

Officiële start: 17.19 uur

Finish: tussen 19.50 uur en 20.10 uur

Afstand: 101,1 kilometer

Favorieten

In Madrid kunnen de sprinters voor de laatste keer hun snelle benen tonen aan de wielerwereld. De grote favoriet is en blijft Kaden Groves, die al twee keer kon zegevieren in deze Vuelta. Zijn overwinningen zijn inmiddels al een tijdje geleden, maar de Australiër van Alpecin-Deceuninck is in principe nog steeds de te kloppen man. In de meest recente rit voor sprinters, die van vrijdag, kwam Groves niet aan sprinten toe. Op de laatste dag zal zijn sprinttrein, zonder de belangrijke Robbe Ghys, alles op alles zetten om een derde rit te winnen.

Alberto Dainese was de renner die vrijdag kon winnen in Íscar. De Italiaanse sprinter kwam de hele Vuelta nooit echt in de buurt van de zege (buiten de ploegentijdrit dan), maar opeens was hij daar. Dainese reed een knappe sprint en knalde naar de zege. In Madrid krijgt de renner van dsm-firmenich een nieuwe kans. Kan hij zich naast Groves zetten met een tweede ritzege?

Winnen in Madrid, Juan Sebastián Molano weet hoe dat moet. Vorig jaar won de Colombiaan de afsluitende rit. Dat was een verrassing, want Molano fungeerde eigenlijk als lead-out voor Pascal Ackermann. Ook dit jaar was de snelle man van UAE Emirates goed voor een eerste plaats. In Zaragoza was hij namelijk nog de snelste. Als we puur naar beensnelheid kijken, zijn Groves, Dainese en Molano de drie snelste renners.

Het draait echter niet alleen om beensnelheid tijdens een massasprint. Dat bewees Filippo Ganna al tweemaal deze Ronde van Spanje. De hardrijder van INEOS Grenadiers sprintte zowaar een aantal keer mee en dat bezorgde hem twee keer een tweede plaats. Ganna kreeg vrijdag zelfs een sterke lead-out van zijn ploeg, maar de Italiaan zette de sprint al van zeer ver aan. In Madrid, als veel sprinters al kracht zijn verloren, zal Ganna het opnieuw proberen.

De Nederlandse hoop is Marijn van den Berg. Van den Berg begon met hoge verwachtingen aan de Vuelta, maar maakte die niet meteen waar. Een aantal keer reed de 24-jarige renner naar een top-10, maar dicht kwam hij nooit. Vrijdag werd Van den Berg wel derde na een knappe sprint, maar moest hij van te ver komen. Als EF Education-EasyPost de sprinttrein een laatste keer op poten krijgt en Van den Berg opnieuw die benen heeft, is er meer mogelijk.

De Belgen hebben een aantal renners waar ze naar kunnen kijken. In eerste plaats is dat Edward Theuns. De snelle man van Trek-Segafredo sprintte al vier keer naar de top-6. Ook Dries Van Gestel (TotalEnergies) is niet kansloos en hetzelfde geldt voor Milan Menten. Laatstgenoemde, die uitkomt voor Lotto Dstny, legt een vierde plaats in Tarragona voor als beste resultaat.

Natuurlijk zijn er ook nu weer een hoop outsiders. Dat zijn onder meer Davide Cimolai (Cofidis) en Iván García Cortina (Movistar). Zij sprintten afgelopen vrijdag naar een top-5. Verder zijn Lewis Askey (Groupama-FDJ), Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic), Hugo Page (Intermarché-Circus-Wanty), Andrea Vendrame (AG2R Citroën), David González (Caja Rural-Seguros RGA), Matevž Govekar (Bahrain Victorious), Felix Engelhardt (Jayco AlUla) en Jesús Ezquerra (Burgos-BH) niet kansloos.

Tot slot is er ook nog het scenario dat er iemand een late uitval doet in de straten van Madrid. Dan kijken we naar jongens als Ganna, Stefan Bissegger (EF Education-EasyPost), Nico Denz (BORA-hansgrohe), Mattia Cattaneo (Soudal Quick-Step), Matteo Sobrero (Jayco AlUla), Oier Lazkano en Nelson Oliveira (Movistar)

Favorieten volgens WielerFlits

**** Kaden Groves

*** Alberto Dainese, Juan Sebastián Molano

** Filippo Ganna, Marijn van den Berg, Edward Theuns

* Milan Menten, Dries Van Gestel, Davide Cimolai, Nico Denz

Weer en TV

Het zal een aangename avond worden in Madrid zondag. Volgens Weeronline zullen de temperaturen rond de 20 graden Celsius schommelen en zal het alvast niet regenen. Verder zal het wel bewolkt zijn en zal er ook een best stevige zuidwestenwind staan.

De laatste etappe vanaf 16.45 uur te volgen op ook Eurosport 1. Sporza sluit vanaf 18.05 uur aan op VRT1. Veder kan je ook terecht op de online kanalen van Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+ Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.