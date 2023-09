donderdag 7 september 2023 om 19:35

Baaldag voor Edward Theuns (5de): “Ik wil die overwinning zo graag hebben”

Edward Theuns kwam donderdag tekort in de Vuelta om de rit te winnen. De sprinter van Lidl-Trek reed attent van voren in de laatste kilometers, maar zat net te veel in de wind en werd vijfde. “We maakten een kleine fout door te hard naar de laatste bocht te rijden. Daardoor kwamen we in de wind en dan geef je net te veel energie.”

“UAE kwam uiteindelijk ook heel hard, waardoor ik in de sprint niet veel meer over had. Dan heb ik toch net te veel in de wind gereden”, gaat hij verder bij Eurosport. “Deze Vuelta krijgen we nog twee sprintkansen, hoop ik. Ik moet er gewoon in blijven geloven.”

“Ik wil die overwinning gewoon zo graag hebben. Mijn vorm is heel goed en ik heb gewoon een dag nodig dat alles mijn kant opvalt. Maar ja, het is de droom van iedere sprinter om hier een rit te winnen”, eindigt hij.