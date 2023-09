vrijdag 15 september 2023 om 17:30

Lichte teleurstelling bij Marijn van den Berg na derde plaats: “Maar we komen dichterbij”

Marijn van den Berg noteerde vrijdag zijn voorlopig beste uitslag van deze Vuelta a España. In Íscar eindigde de Nederlander van EF Education-EasyPost als derde in de massasprint. Hij had wel op meer gehoopt, liet hij na afloop weten aan Eurosport.

“Natuurlijk ga je voor meer, maar er was een grote valpartij en ik zat er een beetje achter”, aldus Van den Berg. “Ik probeerde op te schuiven. De jongens probeerden een lead-out te doen, maar ik zat niet in de wielen. Dat was jammer. Maar de sprint zelf was behoorlijk goed, denk ik. Ik zat alleen wat te ver.”

Wat gebeurde er bij de val in slotfase? “Het was voorin het peloton, dus veel jongens gingen onderuit. Ik hoop dat iedereen oké is. Ik kan er langs, maar verloor wel wat plaatsen.”

Het lijkt erop dat Van den Berg deze Vuelta nog één kans krijgt. Hoogstwaarschijnlijk zijn de sprinters zondag namelijk weer aan zet, als de Ronde van Spanje eindigt in Madrid. “Morgen wordt overleven en dan ga ik het zondag nog eens proberen”, aldus de 24-jarige renner, die nog aangaf ‘een beetje’ teleurgesteld te zijn. “Maar we komen dichterbij.”