vrijdag 15 september 2023 om 17:50

Vuelta 2023: Alberto Dainese verslaat Filippo Ganna en Marijn van den Berg in massasprint

Alberto Dainese heeft de negentiende etappe van de Vuelta a España op zijn naam geschreven. De Italiaan was in de massasprint sneller dan zijn landgenoot Filippo Ganna en Marijn van den Berg. Sepp Kuss is nog altijd leider in het algemeen klassement.

Het parcours van de negentiende etappe van de Ronde van Spanje kon niet biljartvlak genoemd worden, maar het kwam gevaarlijk dicht in de buurt. Tussen startplaats La Bañeza en finishlocatie Íscar waren geen gecategoriseerde klimmetjes te vinden. Tenzij de wind roet in het eten zou gooien, zouden de sprinters het na 177 kilometer hoogstwaarschijnlijk mogen uitvechten.

Vlucht van vier

De traditionele vroege vlucht bestond uit vier renners. Clément Davy (Groupama-FDJ), Paul Lapeira (AG2R Citroën), Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic) en Michal Schlegel (Caja Rural-Seguros RGA) sloegen de handen ineen en vergaarden een voorsprong van een kleine drie minuten. In het peloton zorgden Alpecin-Deceuninck en UAE Emirates – de ploegen van respectievelijk Kaden Groves en Juan Sebastián Molano – voor de controle.

Op zo’n twintig kilometer van de finish werden de aanvallers weer ingerekend. Meteen daarna trok Samuele Battistella ten strijde. In zijn eentje kon de Italiaan van Astana Qazaqstan echter onmogelijk opboksen tegen de meute en met nog tien kilometer te gaan werd hij weer in de kraag gevat. Een massasprint viel niet te ontlopen.

Groves valt, Dainese wint

Met nog twee kilometer te gaan, had INEOS Grenadiers het initiatief. Het was Geraint Thomas die de sprinttrein met Filippo Ganna als sluitstuk leidde. Ook Alpecin-Deceuninck zat goed met Kaden Groves, maar net voor het ingaan van de slotkilometer, was de groenetruidrager betrokken bij een valpartij.

Er bleef een klein groepje over dat sprintte voor de overwinning. Ganna werd goed gebracht en hield de opkomende Iván García Cortina sterk af. Alberto Dainese had echter nog een extra versnelling in de benen en stak zijn landgenoot uiteindelijk voorbij. De renner van Team dsm-firmenich eiste de zege op. Ganna werd nog wel tweede, voor Marijn van den Berg.