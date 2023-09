Julian Dubbeld • dinsdag 12 september 2023 om 19:00

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 17 naar de Angliru – Wordt hier de genadeklap uitgedeeld?

Het is erop of eronder in de derde week van de Vuelta España. De zeventiende rit schotelt de renners een loodzwaar parcours voor met twee beklimmingen van de eerste categorie én de beklimming van de mythische Alto de l’Angliru als toetje. Niemand kan zich woensdag verstoppen. Wie deelt de genadeklap uit? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Deze duizelingwekkende rit van ‘slechts’ 124,4 kilometer start in het Asturische Ribadesella. Waar de echte hoogtemeters in de tweede helft van de etappe liggen, loopt het wegdek gedurende de eerste zestig kilometer constant lichtjes op.

Dit is echter een peulenschil vergeleken bij de resterende zestig kilometer. Het eerste obstakel van de dag is de Alto de la Colladiella (7,8 km aan 7,1%). Hoewel de benen hier al flink pijn doen, krijgen de renners weinig rust.

Na een afdaling richting Turón begeven de renners zich namelijk richting nóg een klim van eerste categorie, de Alto del Cordal (5,4 km aan 9,2%). Op de top van deze klim mogen de klassementsrenners hun borst natmaken. Een van de zwaarste beklimmingen van Europa doemt op: de Altu de l’Angliru.

Dit monster van een berg werd achtmaal eerder opgenomen in de Vuelta España. De laatste keer gebeurde dit in 2020. Toen was het Hugh Carthy die in de laatste kilometer Aleksandr Vlasov en Enric Mas achter zich liet en verloor Primož Roglič zijn rode trui aan Richard Carapaz.

Maar goed, terug naar de klim. De Altu de l’Angliru is 12,4 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 10,3%, maar kent twee gezichten. De eerste vijf kilometer lopen gemiddeld 8% omhoog, waarna het beulswerk kan beginnen. De tweede helft stijgt gemiddeld 15%, met uitschieters van maar liefst 23%.

Na deze uitschieter, die bekendstaat als de Cueña les Cabres, ofwel het geitenpad, is het nog twee kilometer tot de top op 1.558 meter hoogte. De klassementsmannen hebben deze dag met rood omcirkeld. Reken maar dat er verschuivingen in het klassement zijn na deze dag.

Woensdag 13 september, etappe 17: Ribadesella – Alto de l’Angliru (124,4 km)

Officieuze start: 13.40 uur

Officiële start: 13.57 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.45 uur

Afstand: 124 kilometer

Favorieten

De etappe naar de Alto de l’Angliru is niet alleen een van de meest prestigieuze ritten om te winnen in deze Vuelta, maar is ook nog eens een van de meest bepalende etappes voor het algemeen klassement. Terwijl Jumbo-Visma nog altijd op een, twee en drie in het algemeen klassement staat, kunnen de kaarten woensdag wel eens heel anders geschud worden. Movistar, UAE Emirates en ook Soudal Quick-Step zullen vol op de ritzege jagen om hun Vuelta toch nog van wat glans te voorzien. Een vierde of vijfde plaats mét ritzege op de mythische Spaanse berg is natuurlijk veel meer waard dan zo’n notering zonder etappezege.

De klassementsrenners lijken dan ook (alweer) zet in de zeventiende rit, maar de vraag is of Jumbo-Visma op de loeisteile Alto de l’Angliru getackeld kan worden. De Nederlandse supermarktploeg wil de koers graag snel beslist zien. Alledrie de kopmannen hebben al eens gereden op de Angliru in 2020, toen Hugh Carthy en Aleksandr Vlasov en Enric Mas Primoz Roglic en Sepp Kuss op achterstand reden. Roglic zou alsnog de Vuelta winnen, maar toonde toch een moment van zwakte op de Asturische sluipmoordenaar. Van de drie kopmannen lijkt Roglic de minste kans op de zege te hebben op de Angliru, getuigen zijn track record op andere beklimmingen van vergelijkbare orde.

Sepp Kuss lijkt een betere kans te hebben. De Amerikaan van Jumbo-Visma onderscheidde zich de afgelopen jaren juist op dit soort type beklimmingen en loodste zijn kopmannen vaak naar de meet. Kuss voelt zich als een vis in het water op dit soort beklimmingen en gaf op de rustdag al aan enorm uit te kijken naar de bergen in Galicië. In de bergrit van dinsdag naar Bejes liet Kuss juist wat tekenen van zwakte zien. Hij kon op de steile klim moeilijk mee met Mas, Ayuso en Roglic en verloor uiteindelijk vier seconden. Is dat een voorteken van een mindere derde week, of was het ‘gewoon’ een mindere dag? Dat weten we woensdagmiddag…

Dan naar Jonas Vingegaard, die al overtuigend won op de Col du Tourmalet en ook in de bergrit naar Bejes de allerbeste was. In een tijdsbestek van vier kilometer pakte hij ruim een minuut op al zijn concurrenten in het algemeen klassement, waardoor hij nu is opgeklommen naar de tweede plaats op 29 seconden van Kuss. Vingegaard heeft ogenschijnlijk de beste vorm van de kopmannen van Jumbo-Visma. Trekt hij dat door op de Angliru? Op de Col de la Loze liet de Deen dit jaar al zien van deze beklimmingen te houden.

Dan naar de grote uitdagers. Juan Ayuso, Enric Mas, Mikel Landa en Marc Soler. Van hen staat Ayuso het dichtst bij de tenoren van Jumbo-Visma. De 20-jarige coureur staat op 2 minuten en 33 seconden en is dus nog altijd levensgevaarlijk. Hoe Ayuso is op beklimmingen als deze, is nog een groot vraagteken. Na de supersteile Xorret de Cati eindigde de kopman van UAE Emirates als derde, maar die klim was een stuk korter. Mas kunnen we wat dat betreft beter inschatten: op de Angliru werd hij al een keer derde en op het broertje van de Angliru, de Gamoniteiru, finishte hij ook eens op plek nummer drie. Beide keren was hij niet heel ver van de zege verwijderd.

Dan naar een speciaal geval: Remco Evenepoel. Reken maar dat de Belgisch kampioen zijn zinnen heeft gezet op deze etappe. Johan Bruyneel zei eerder deze week dat dat Evenepoel de klassementsmannen in een rechtstreeks duel moet verslaan als hij nog iets van zelfvertrouwen wil overhouden aan zijn Vuelta. De vraag is of de Belg gaat luisteren naar zijn landgenoot. Evenepoel hoeft maar met een kleine voorsprong aan de voet van de Angliru te komen om daadwerkelijk kans te maken op de ritzege. Daarmee heeft hij een groot voordeel ten opzichte van andere vluchters. Dinsdag verloor hij bijna een kwartier, dus een dreiging voor het klassement is hun nu écht niet meer.

Andere klassementsrenners zien we niet zo snel winnen op de Angliru, daarom gaat de laatste rij sterren naar de vluchters. We denken meteen aan Wout Poels, die twaalf (!) jaar geleden al een ritzege door de neus geboord zag worden op deze mythische klim. De Nederlander eindigde destijds als tweede achter Juan José Cobo, die later nog geschorst zou worden. Poels houdt van steil, steiler, steilst en dus zal de coureur van Bahrain Victorious deze etappe ongetwijfeld met rood omcirkeld hebben in zijn agenda. Dinsdag liet Poels zien in vorm te zijn, door achter Vingegaard en Finn Fisher-Black nog derde te worden op een steile slotklim.

Overige vluchters waar we aan denken: Romain Bardet, Michael Storer, Lennard Kämna en Santiago Buitrago, die allemaal al verschillende goede uitslagen reden deze Vuelta. Maar als we heel eerlijk zijn, zien we eigenlijk alleen een klassementsrenner winnen bovenop het Beest van Asturië. Kenny Elissonde was de laatste niet-klassementsrenner die hier won in 2013.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Jonas Vingegaard

*** Sepp Kuss, Enric Mas

** Juan Ayuso, Primoz Roglic, Remco Evenepoel

* Wout Poels, Romain Bardet, Michael Storer, Santiago Buitrago

Weer en TV

Het blijft zo goed als droog in Asturië woensdag. In startplaats Ribadesella ligt de temperatuur ’s middags rond de 23 graden Celsius. De wind komt met windkracht twee uit het noordoosten. Op de Alto de l’Angliru zal de temperatuur vanzelfsprekend een aantal graden lager liggen. Eurosport 1 en haar online kanalen (Eurosport.nl, Discovery+, GCN+) zijn er vanaf 14.30 uur bij, bij Sporza kun je om 15.50 uur inschakelen. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.