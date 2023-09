dinsdag 12 september 2023 om 18:55

Sepp Kuss niet in paniek na minimaal tijdverlies: “Angliru is een totaal ander verhaal”

Sepp Kuss had het in de finale van de zestiende etappe van de Vuelta a España lastig op de slotklim naar Bejes. De Amerikaanse leider van Jumbo-Visma zag ploeggenoot Jonas Vingegaard de rit winnen en de tweede plek overnemen, en verloor daarnaast vier seconden op een groepje met daarin wat concurrenten. “Maar ik wist dat deze finish lastig zou zijn voor mij”, geeft Kuss toe.

“Dit was een heel explosieve klim, maar ik ben blij met hoe ik heb gereden en eraan bleef hangen”, aldus de klimmer, die de ritzege dus zag gaan naar Vingegaard. De Deen koos vroeg de aanval en hield knap stand. Aanvankelijk wilde de ploeg de kaart-Roglič trekken, gaf Kuss ook nog toe aan Spaanse media. “Maar het plan veranderde een beetje. Vlak voor het steile deel van de slotklim vroeg Jonas via de radio of hij mocht aanvallen. Het was echt een goed moment voor hem.”

Vingegaard sloeg direct een groot gat. “Iedereen keek naar elkaar achter hem en hij reed zelf supersnel omhoog. Hij was echt niet te stoppen. Dat maakt het een superdag voor de ploeg”, blikt Kuss terug op de rituitslag in gesprek met de organisatie tijdens het flashinterview.

“Zelf voelde ik mij wel goed”, voegde hij daar nog aan toe, ondanks dat hij in de laatste steile kilometer niet mee kon met Enric Mas, Juan Ayuso, Aleksandr Vlasov en Primož Roglič. Kuss verloor vier seconden op dat viertal, maar maakt zich geen zorgen richting woensdag als de Angliru op de planning staat. “Morgen is een totaal ander verhaal. Mijn benen zijn nog steeds goed en ik kijk ernaar uit.”