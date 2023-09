dinsdag 12 september 2023 om 18:52

Vuelta 2023: Verschillen tussen favorieten daags voor Angliru – Kuss ziet concurrentie naderen

Daags voor de bergetappe in de Vuelta a España naar de Alto de l’Angliru heeft er in de top van het algemeen klassement een wijziging plaatsgevonden. Jonas Vingegaard is door zijn ritzege op de klim naar Bejes geklommen naar de tweede plek. Leider Sepp Kuss had niet zijn beste dag en zag zijn naaste concurrenten wat tijd terugpakken.

Kuss verloor aan de finish in Bejes 1.05 minuut op de solerende Vingegaard, die daardoor tot op 29 seconden genaderd is van de rode trui. Vlak voor Kuss kwam een groepje met daarin Juan Ayuso, Enric Mas, Aleksandr Vlasov en Primož Roglič over de finish. Het verschil aan de finish was met vier seconden minimaal, maar toch zijn het seconden die kunnen tellen.

Verschillen tussen de klassementsrenners na etappe 16

1. Sepp Kuss (Jumbo-Visma) in 57u18m10s

2. Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) op 29s

3. Primoz Roglic (Jumbo-Visma) op 1m33s

4. Juan Ayuso (UAE Emirates) op 2m33s

5. Enric Mas (Movistar) op 3m02s

6. Marc Soler (UAE Emirates)op 3m28s

7. Mikel Landa (Bahrain Victorious) op 4m12s

8. Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) op 4m58s

9. Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe) op 5m38s

10. Joao Almeida (UAE Emirates) op 8m43s

11. Steff Cras (TotalEnergies) op 10m00s

12. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) op 10m21

15. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) op 29m33s

21. Lenny Martinez (Groupama-FDJ) op 49m01s