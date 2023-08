zondag 27 augustus 2023 om 17:00

Vuelta 2023: Team dsm-firmenich ziet Oscar Onley vroeg opgeven na val

De euforie bij Team dsm-firmenich heeft een knauw gekregen in de tweede etappe van de Vuelta a España. Daags na de verrassende zege in de ploegentijdrit moest de Nederlandse formatie afscheid nemen van Oscar Onley. De Brit gaf ongeveer 40 kilometer voor de finish van de etappe naar Barcelona op.

Zijn ploeg heeft laten weten dat Onley betrokken was bij een valpartij in de tweede rit van de Ronde van Spanje. Team dsm-firmenich vreest voor een sleutelbeenbreuk bij de Britse klimmer. Hij was na zijn valpartij wel aanspreekbaar.

Onley is niet de eerste uitvaller in de Vuelta a España 2023. Die verdrietige eer was weggelegd voor Laurens De Plus, die zaterdag in de natte ploegentijdrit ten val kwam en daarbij zijn heup brak.

Unfortunately, we can confirm that @OscarOnley has had to abandon #LaVuelta23 after a crash, with a suspected collarbone. 😞

Oscar was talking and okay, and we will provide an update on him later this evening after further medical checks. pic.twitter.com/adC9smf658

— Team dsm-firmenich (@TDSM_Firmenich) August 27, 2023