zondag 27 augustus 2023 om 12:33

Vuelta 2023: Onfortuinlijke Laurens De Plus breekt heup bij val in ploegentijdrit

INEOS Grenadiers heeft slecht nieuws over Laurens De Plus. De Belgische klimmer heeft bij zijn valpartij in de inleidende ploegentijdrit van de Vuelta a España namelijk zijn rechterheup gebroken.

“Na zijn valpartij in de openingsetappe van de Vuelta a España werd Laurens De Plus afgevoerd naar een plaatselijk ziekenhuis in Barcelona, vergezeld door onze teamdokter”, laat de Britse formatie weten via social media. “Zijn rechterheup werd meerdere keren onderzocht.”

De artsen in het ziekenhuis hadden slechts nieuws, al gaat het ‘gelukkig’ wel om een niet-verplaatste breuk. “We leggen momenteel de laatste hand aan een behandelplan voor Laurens. We kijken uit naar een volledig en spoedig herstel. Beterschap, Laurens!”, steekt INEOS Grenadiers zijn renner een hart onder de riem.

Nieuwe tegenvaller

De 27-jarige De Plus ging zaterdagavond al vroeg in de ploegentijdrit tegen de vlakte. De gevolgen van de val bleken te ernstig om zijn weg nog te vervolgen. Het verlies van de Belg is een aderlating voor de Britse ploeg, want in de Giro – waarin hij een tiende plaats in de eindklassering liet optekenen – bleek hij van goudwaarde voor kopman Geraint Thomas.

De Plus, die de laatste jaren al werd geteisterd door de nodige blessureleed en andere lichamelijke klachten, was logischerwijs de eerste opgever in de 78ste editie van de Vuelta.