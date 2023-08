zondag 27 augustus 2023 om 19:36

Vuelta 2023: Primoz Roglic houdt schaafwonden over aan valpartij

Primož Roglič heeft schaafwonden overgehouden aan zijn valpartij in de tweede etappe van de Vuelta a España. Dat heeft Jumbo-Visma laten weten in een persbericht na afloop van de natte en incidentrijke rit naar Barcelona. Daarin is ook te lezen dat medekopman Jonas Vingegaard twee lekke banden kreeg.

Roglič kwam ongeveer 30 kilometer voor de finish ten val op een gladde rotonde. Hij ging samen met een renner van UAE Emirates en klassementsconcurrent Geraint Thomas ten val. De Sloveen kon snel zijn weg vervolgen en terugkeren naar het peloton. Tijdverlies liep Roglič niet op, omdat hij op 9 kilometer van de meet in het peloton zat. Op dat moment werd de tijd opgenomen in verband met de natheid en de gevaarlijke finale.

In het algemeen klassement staat Roglič na twee dagen op de 60ste plaats, op 45 seconden van de nieuwe leider Andrea Piccolo. Zijn achterstand op concurrent Remco Evenepoel is nog altijd 26 seconden. Maandag krijgen zij een eerste serieuze bergetappe voor de kiezen.