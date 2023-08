zondag 27 augustus 2023 om 18:23

Merijn Zeeman looft keuze van organisatie: “Eerdere meetpunt was juiste beslissing”

De barre weersomstandigheden hingen als (letterlijk) als donkere wolken boven de tweede etappe van de Vuelta. Vlak voor de start besloot de organisatie de eindtijd van de rit negen kilometer voor de meet te leggen. Merijn Zeeman kan enkel zijn waardering uitspreken voor deze keuze: “De kans op vallen was vandaag zo groot.”

De organisatie van de Vuelta lag gisteren nog flink onder vuur door het late tijdstip van de ploegentijdrit. Vandaag krijgt de organisatie echter complimenten. Om valpartijen te voorkomen werd de tijd negen kilometer voor de finish gemeten. Sportief directeur van Jumbo-Visma Merijn Zeeman is blij met de keuze. “De organisatie verdient complimenten over de keuze die zij hebben gemaakt”, vertelt hij aan Eurosport.

“De rit van vandaag geeft aan dat het belangrijk is om samen met de UCI en de verschillende teams de discussies aan te blijven gaan over de veiligheid in de koers”, gaat Zeeman verder. “Hoe gedragen we ons als dit de omstandigheden zijn? In het algemeen wil ik de ASO bedanken om de tijd op negen kilometer van de finish te plaatsen.”

Aan de andere kant waren er op de top van de Montjuïc en aan de finish nog wel bonificatieseconden te verdienen. Voor de klassementsmannen hadden deze seconden nog steeds zeer waardevol kunnen zijn. Zeeman ziet dit ook in: “Er zijn enkele dingen om te verbeteren, maar dit was een goede eerste stap.”

Renners bepalen zelf het tempo

Gedurende de etappe kwam Jumbo-Visma er zelf ook niet zonder kleerscheuren vanaf. Zo reed Jonas Vingegaard lek en kwam Primož Roglič ten val. De Nederlandse formatie probeerde toen tevergeefs het tempo te drukken. “We komen meer en meer komen op een punt dat renners begrijpen dat zij het recht hebben om zelf beslissingen te nemen. Er is altijd een etappe te winnen of een trui om te grijpen, maar tegen welke prijs? Vandaag was de kans op vallen zo groot dat de renners zelf besloten het tempo te drukken.”