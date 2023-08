donderdag 24 augustus 2023 om 10:42

Vuelta 2023: Movistar moet door ziekte nog wijziging doorvoeren in selectie

Movistar had de selectie voor de Vuelta a España 2023 al gecommuniceerd, maar heeft – net als UAE Emirates – vlak voor de start nog een wijziging moeten doorvoeren. Carlos Verona is namelijk ziek en dus is Imanol Erviti in extremis nog opgeroepen als zijn vervanger.

Verona werd binnen de ploeg van Movistar gezien als een van de belangrijkste helpers van klassementskopman Enric Mas, maar de 30-jarige coureur is ziek en niet fit genoeg om zaterdag van start te gaan in Barcelona. Dat heeft de perschef van Movistar laten weten aan de Spaanse wielerjournalist Luis Guinea.

Als vervanger voor de Spaanse allrounder is Imanol Erviti opgeroepen. De inmiddels 39-jarige Spanjaard mag zich dus alsnog opmaken voor de 29ste grote ronde uit zijn carrière en zijn vijftiende Ronde van Spanje. In 2007 stond Erviti voor het eerst aan de start van zijn thuisronde. De ervaren coureur is vooral belangrijk als wegkapitein en helper, maar won in de Vuelta-edities van 2008 en 2010 ook een etappe.

Prensa de Movistar (@Pablo_0rdorica) avisó ayer a última hora de la noche del reemplazo de @Carlos_Verona por Erviti por enfermedsd. La confirmación en un sentido u otro será hoy a lo largo de la mañana. Pero el plan inicial es que corra el navarro #ciclismo #Vuelta2023 — luis guinea (@luisgui2) August 24, 2023

Het is overigens nog onduidelijk waar nu precies de toekomst van Carlos Verona ligt. De coureur leek na vijf seizoenen Movistar op weg naar INEOS Grenadiers, maar de deal zou toch niet doorgaan. Volgens de laatste geruchten tekent Verona nu gewoon bij.