woensdag 23 augustus 2023 om 17:28

Vuelta 2023: UAE Emirates moet zieke Ivo Oliveira noodgedwongen vervangen

UAE Emirates had de selectie voor de Vuelta a España 2023 al bekendgemaakt, maar heeft drie dagen van tevoren nog een wijziging moeten doorvoeren. Ivo Oliveira is namelijk ziek en niet fit genoeg om zaterdag van start te gaan in Barcelona.

Als vervanger voor de Portugese hardrijder is Domen Novak opgeroepen. De Sloveen, die in 2019 nationaal kampioen werd en vorig jaar dicht bij een ritzege was in de Giro d’Italia, gaat aan zijn derde Vuelta uit zijn carrière beginnen. In 2017 en 2019 stond Novak ook al aan de start van de Ronde van Spanje. Dat was nog in dienst van Bahrain Victorious.

Novak zal zich in de Vuelta in dienst stellen van de twee kopmannen van UAE Emirates, João Almeida en Juan Ayuso. “We hadden twee renners op het podium van de Tour, dus waarom niet ook in de Vuelta? Dat zou heel mooi zijn”, zei Almeida onlangs.